Melanzane con scamorza e funghi in friggitrice ad aria

Alzi la mano chi per l’estate è solamente per ricette molto veloci da fare senza troppi sbattimenti. Questa ricetta che vi proponiamo, ovvero le melanzane con scamorza e pomodorini in friggitrice ad aria fa proprio parte di questa categoria. Oltretutto si tratta di ingredienti di stagione quindi verrà fuori anche un piatto decisamente buono e salutare.

Come vedrete la preparazione vi porterà via pochissimi minuti, poi lascerete fare tutto il resto alla vostra fidata friggitrice. Se volete provare altro ecco come fare gli Spinaci surgelati in friggitrice ad aria, ecco tutti i segreti.

Ingredienti melanzane con scamorza e pomodorini in friggitrice ad aria

2 melanzane

Sale q.b.

Olio evo q.b.

4 fette di scamorza affumicata

4 cucchiai salsa pomodoro cotta

100 g di funghi trifolati

Origano q.b

Procedimento

Tagliate le melanzane a metà longitudinalmente e incidere leggermente la polpa a scacchiera. Preparate una salsina con olio, sale e origano. Spennellate la miscela sulle melanzane dalla parte della polpa. Mettete quindi le melanzane nella friggitrice ad aria riscaldata a 180°C per circa 25 minuti, finché saranno morbide e cotte.

Una volta cotte, toglietele dalla friggitrice ed adagiate su ciascuna metà 1 cicchiaio di salsa pomodoro, un cucchiaio di funghi trifolati e coprite con 1 fetta di scamorza affumicata.

Cottura

Rimettete le melanzane nella friggitrice per altri 4 minuti, o fino a quando la scamorza sarà fusa. Servite le melanzane come antipasto o contorno ad una bistecca arrostita in friggitrice ad aria.

Consigli

Potete guarnire le vostre barchette di melanzane con del basilico fresco.

Volendo possono essere preparate anche in versione vegana, sostituendo la scamorza con del formaggio vegano a base di anacardi o tofu affumicato.

Se volete utilizzarle come primo piatto aggiungete sotto la scamorza una fetta di prosciutto cotto.