Melissa Satta è in dolce attesa? L’ex velina secondo il rumors delle ultime ore potrebbe essere incinta del secondo figlio e a quanto pare potrebbe essere un femmina. Melissa non ha mai nascosto il suo desiderio d’avere un altro bambino, e anche se in un passato non troppo lontano si era parlato di una crisi di coppia tra l’ex velina e il calciatore Kevin Prince-Boateng i due sono rimasti insieme a dispetto di chi li voleva separati e oggi sono una coppia di genitori felice e sicuramente pronti a fare un altro figlio.

Il sospetto su una presunta gravidanza è alimentato dal settimanale DiPiù che ha pubblicato uno scatto dove appare Melissa Satta in giro per le vie di Milano in una rinomato negozio di abbigliamento per bambini mentre acquistava abiti e scarpine da neonato rosa.

A conclusione dello shopping Melissa è stata coccolata da una donna che evidentemente lei conosce e le ha toccato la pancia. Il tutto fa dedurre che Melissa sia in dolce attesa, del resto l’ex velina madre amorevole di Maddox, il primogenito avuto 5 anni fa desidera diventare mamma per la seconda volta, sente che questo è il momento giusto.

Melissa Satta e Kevin Prince-Boateng un amore ritrovato

Melissa Satta ha rivelato il suo desiderio di una nuova maternità alla sua amica Silvia Toffanin durante l’intervista che l’ex velina ha rilasciato a Verissimo lo scorso mese: ” Un altro figlio ci sarà“. Melissa ha anche confessato d’aver ritrovato l’equilibrio di coppia con il calciatore della Fiorentina dopo aver passato un momento d’allontanamento:” Oggi sono felice e serena. Vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo.” Solo gossip? Manca solo la conferma ufficiale: siamo certi che arriverà!