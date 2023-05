Meloni: “Riforme con o senza il contributo della minoranza”

La premier Giorgia Meloni si dice pronta a fare “una riforma il più possibile condivisa”, con o senza il contributo della minoranza.

Meloni: cos’ha dichiarato la premier?

Giorgia Meloni si prepara all’incontro alla Camera con le forze di opposizione. Il tema di discussione sarà quello delle riforme costituzionali. La premier ha dichiarato che vorrebbe “fare una riforma il più possibile condivisa”. La presidente del Consiglio non accetterà veti. Le riforme si faranno “con o senza il contributo della minoranza”: è questo il messaggio che la Meloni lancia in occasione di un comizio elettorale ad Ancona. Come la premier anche titolare dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, dichiara la disponibilità al confronto. Ma “se ci fosse di fronte un niet, una contrapposizione preventiva, chiaramente dovremmo andare avanti da soli”.

L’apertura del Governo al dialogo

Al contrario della Meloni, Tajani mostra una maggiore apertura al dialogo. “Siamo aperti alle loro proposte“, ha dichiarato. Tajani a parte, la linea del governo resta la stessa, come ribadito da altri ministri. Roberto Calderoli avvisa: “Se il loro ruolo vuole essere esercitato soltanto come diritto di veto, non ce l’hanno. Io suggerisco loro di fare proposte e correzioni“.