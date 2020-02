Menù San Valentino da Canavacciuolo: sapete quanto costa?

San Valentino, la festa dell’amore, è alle porte, e quale modo migliore per festeggiarlo se non andare a fare una cena a lume di candela? Molti locali, per accogliere le coppie, organizzano infatti serate a tema e menu dedicati. Anche gli chef stellati si sono adeguati a questa giornata particolarmente romantica, allietando i loro clienti con degli appositi manicaretti da mangiare in coppia, ovviamente all’altezza della fama che li precede.

È questo il caso di Antonino Cannavacciuolo, giudice di Masterchef e detentore di due stelle Michelin, che presso la sua Villa Crespi situata sul lago d’Orta, accoglie gli innamorati con una cena speciale all’insegna della segustazione di pietanze gourmet.

Sapete quanto costa il menù di San Valentino?

Il menù stellato costa 220 euro a persona. Ecco cosa presenterà alle coppie il 14 febbraio lo chef napoletano trapiantato in Piemonte:

Stuzzichino dello chef;

Scampi di Sicilia alla “pizzaiola”, acqua di polpo;

Insalata di polpo, verdure cotte all’olio, caviale di aceto;

Gnoccheti di baccalà, alghe marine, tartufo di mare;

Tagliatelle di fagioli, cacio e pepe, tartufo nero;

Triglia, patate, cime di rapa e colatura di provola affumicata;

Maialino da latte, zucca e castagne;

Pre dessert;

Dessert Villa Crespi;

Piccola pasticceria, babà e code d’aragosta.

Per chi vuole, però, stupire il proprio partner con una dolce sorpresa “firmata” Cannavacciuolo senza spendere una fortuna, esistono altre soluzioni altrettanto golose. Sullo shop online di chef Antonino, è possibile acquistare delle praline di cioccolato a forma di cuore ad un prezzo accessibile a tutti: 14 euro per la confezione da 15 e 20 euro per la confezione da 20.

È possibile aggiungere al carrello il prodotto ed acquistare anche a distanza, facendo recapitare la confezione a casa propria o presso l’abitazione della dolce metà. Diverso per le torte a forma di cuore, che hanno un prezzo che varia dai 15 euro ai 30 circa: esse possono essere ordinate e ritirate solo presso i punti vendita.