Metformina benefici per il diabete ma anche per altre malattie. Lo dice la scienza

Un nuovo studio della McMaster University ha spiegato il funzionamento della metformina, uno dei farmaci più utilizzati al mondo. Essa viene prescritta comunemente per il diabete di tipo 2, ed ha effetti non solo sull’abbassamento della glicemia, ma anche per diverse malattie come il cancro e le malattie cardiovascolari, nonché sull’invecchiamento.

Infatti, la metformina, riesce ad attivare la produzione di una proteina denominata fattore di differenzazione della crescita 15 o GDF15. “Gli studi degli ultimi due decenni hanno dimostrato che la metformina fa molto di più che ridurre il glucosio, ma non abbiamo capito perché“, ha dichiarato Gregory Steinberg, autore senior e professore di medicina alla McMaster.

“Abbiamo iniziato questo studio con l’idea che la metformina potesse comunicare con altri tessuti del corpo causando la secrezione di una proteina dal fegato. Siamo rimasti totalmente sorpresi quando abbiamo scoperto che la metformina causava la secrezione di GDF15, una proteina che è nota per sopprimere l’appetito. “

La ricerca sui topi

La scoperta dei ricercatori è stata effettuata eliminando il gene produttore di GDF15 nei topi, e trattando successivamente i ratti con la metformina. I topi senza GDF15 non hanno perso peso, mentre quelli con GDF15 si, nonostante la stessa quantità di metformina. Ciò ha fatto comprendere agli studiosi la correlazione tra GDF15 e la perdita di peso, in connessione con la metformina.

Le ricerche, però, non si sono fermate alla perdita di peso ma hanno analizzato anche altri aspetti della metformina. Infatti, il prossimo step è quello di spiegare maggiormente gli effetti sull’invecchiamento. Attualmente, infatti, sono stati effettuati oltre 1.500 studi clinici al fine di testare gli effetti della metformina sull’invecchiamento e su diverse malattie.

“La possibilità che GDF15 abbia un ruolo nei molteplici effetti benefici del trattamento con metformina sull’invecchiamento o su malattie come il cancro deve essere studiata“, ha affermato Steinberg.