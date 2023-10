Michelle Hunziker in love: ecco chi è il nuovo compagno

Dopo un periodo da single Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la serenità sentimentale. La conduttrice svizzera è stata paparazzata con un nuovo compagno che a quanto pare l’ha conquistata totalmente. Michelle si è sposata molto giovane con Eros Ramazzotti da cui ha avuto la figlia Aurora, che ha li ha resi nonni del piccolo Cesare.

La showgirl si è poi legata a Tomaso Trussardi, i due sono convolati a nozze e hanno avuto due bambine, ma anche questa relazione è naufraga e la Hunziker si è impegnata ad aver con l’imprenditore un rapporto civile. Dopo la rottura con Trussardi Michelle ha avuto una relazione con Giovanni Angiolini, medico che ha partecipato al Grande Fratello: flirt durato qualche mese. Ora Michelle è di nuovo innamorata.

Il magazine Chi l’ha avvistato con Alessandro Carollo, noto come “l’osteopata dei vip”. I due sono apparsi in alcuni scatti molto in confidenza, anche se dalle foto non ci sono abbracci, ma neanche baci. Tuttavia la Hunziker sembra molto coinvolta da Carollo. Il gossip si è scatenato alla ricerca di fonti più attendibili. Lo scoop di Chi è stato anticipato dalle dichiarazioni social di Deianira Marzano.

Michelle Hunziker e Carollo è amore?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha anticipato lo scoop di Chi. Nei giorni scorsi la Marzano ha riferito che una sua talpa è certa che tra Michelle Hunziker e Carollo l’intesa è molto intima e va al di là della semplice amicizia. Per il momento la showgirl svizzera non ha rilasciato nessuna dichiarazione, lascia che la stampa parli per lei.

Carollo è parte dello star system e in passato il suo nome è stato associato a Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci e Paola Barale con cui avrebbe avuto dei flirt. Michelle e Alessandro Carollo usciranno allo scoperto?