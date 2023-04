Michelle Hunziker invitata speciale alla festa di Tomaso Trussardi: FOTO

Dopo aver ritrovato l’amicizia speciale con Eros Ramazzotti, suo primo marito Michelle Hunziker è di nuovo molto vicina a Tomaso Trussardi. E se i gossip hanno più volte parlato di un possibile ritorno di fiamma, in realtà fra i due ex coniugi c’è solo un affetto sincero frutto di 10 anni di matrimonio e di due bellissime figlie.

In queste ore sono apparse su Instagram alcuni scatti del compleanno di Tomasi Trussardi che ha compiuto 40 anni. L’imprenditore ha festeggiato in una villa storica di Bergamo Alta insieme alla sua famiglia e alcuni amici e ovviamente non potevano mancare le figlie, Sole e Celeste, e Michelle Hunziker. I due sono apparsi molto affini, decisi a godersi il momento felice e a dimostrare che quel che di buono c’è stato può essere salvato.

Look ispirato a Harry Potter, tanto che la conduttrice svizzera lo ha definito su Instagram Grifondoro, Michelle è apparsa serena. I due ex coniugi non hanno mancato di farsi fotografare insieme sorridenti. A quanto pare i dissidi post separazione sono stati superati e per il bene delle figlie i due hanno intrapreso la strada della comprensione.

Compleanno Trussardi Instagram

Tomaso Trussardi compleanno gourmet

Tomaso Trussardi ha scelto una location d’elite, e un buffet decisamente essenziale e gourmet. L’imprenditore ha posato con gli chef che si sono occupati della cena e ha spento le sue candelina su una torta bianca e rossa decorata con tante meringhe.

Il buffet di dolci ha completato l’immagine dei festeggiamenti. Immancabili gli scatti con i tanti invitati, amici intimi di Trussardi e anche con le figlie. Intanto Michelle non manca di condividere storie che la ritraggono insieme al piccolo nipotino, Cesare, nato solo da qualche giorno.