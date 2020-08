Michelle Hunziker provata: cosa è successo alla conduttrice?

View this post on Instagram

Ogni viaggio ti lascia qualcosa dentro che poi porterai con te per sempre. In questa esperienza tedesca estiva ho conosciuto delle persone incredibili, profonde, le quali mi hanno aperto ulteriormente il cuore con le loro storie di vita. Storie d’amore. Per una mamma di tre “cucciole” umane e tre cuccioli pelosi, abituata al dolce inquinamento acustico quotidiano, è stato uno shock inizialmente ritornare ogni giorno nel totale silenzio dell’albergo a Köln. Guardavo fuori dalla finestra che da sul Duomo teutonico e pensavo all’amore in tutte le sue forme e in tutte le sue sfaccettature. La Germania inevitabilmente ti porta all’introspezione… e la cosa mi piace moltissimo. Qui ho anche conosciuto e stretto una bellissima amicizia con un uomo, il quale, sta con suo marito da ormai 35 anni e ascoltavo con ammirazione come parlava di lui. Raramente ho sentito qualcuno dopo tutti questi anni ancora così innamorato… profondamente innamorato; gli brillavano gli occhi nel parlare del suo compagno di vita, mi trasmetteva una stima e un sentimento, dei valori così profondi dai quali posso solo imparare e sperare di poter replicare per poter ambire a un tale successo nella mia vita privata. Bisogna iniziare a raccontare queste storie e infondere la giusta “cultura” di nuove famiglie le quali sempre di più dimostrano quanto l’amore sia davvero semplicemente AMORE, il quale disconosce gli stereotipi e i dannati cliché che rovinano l’esistenza a tutti. Iniziamo ad aprirci e a chiedere di raccontarci le loro storie meravigliose. Solo così si potrà spezzare il terribile pregiudizio che attanaglia ancora la nostra società bloccandoci nella totale ignoranza. Solo così forse riusciremo ad essere tutti liberi dall’attitudine a discriminare tutto ciò che non conosciamo e che esce dagli “schemi” sbagliati che ci hanno inculcato a livello culturale. Evviva l’amore! 🌈 #timeforchange ❤️#pride🌈 #lgbt