Mickey 17 dal 6 marzo al cinema

Il regista e sceneggiatore Premio Oscar® per “Parasite”, Bong Joon Ho, presenta la sua nuova esperienza cinematografica rivoluzionaria: “Mickey 17”. L’ improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro… ovvero morire, per vivere.



Scritto e diretto da

Bong Joon Ho, “Mickey 17” è interpretato da Robert Pattinson (“The Batman”, “Tenet”), Naomi Ackie (“Star Wars: Episodio IX – L’ascesa of Skywalker”), Steven Yeun (“Nope”) e dai candidati all’Oscar® Toni Collette (“Hereditary”) e Mark Ruffalo (“Povere creature”).

Il film è prodotto da Dede Gardner e Jeremy Kleiner (vincitori dell’Oscar® per “Moonlight” e “12 anni schiavo”), Bong Joon Ho e Dooho Choi (“Okja”, “Snowpiercer”). Il film è tratto dal romanzo ‘Mickey7’ di Edward Ashton.

I produttori esecutivi sono

Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd e Marianne Jenkins. Il direttore della fotografia è Darius Khondji (nominato all’Oscar® per “Bardo: Cronaca falsa di alcune verità”, ‘Okja’). La scenografia è di Fiona Crombie (nomination all’Oscar® per “La favorita”, “Crudelia”). Il montaggio è affidato a Yang Jinmo (nomination all’Oscar per “Parasite”, “Okja”). Il supervisore agli effetti speciali è Dan Glass (“Animali fantastici: I segreti di Silente”, “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”). La costumista è Catherine George (“Okja”, “Snowpiercer”).

Warner Bros. Pictures presenta, una produzione Plan B Entertainment, una produzione Offscreen / Kate Street Picture Company, un film di Bong Joon Ho: “Mickey 17”. Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 6 marzo 2025.