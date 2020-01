Gli smartphone più recenti, quelli di ultima generazione, sono dotati di una fotocamera in grado di far invidia quasi alle macchine fotografiche, e consentono di avere a portata di mano un dispositivo per scattare foto in qualsiasi momento.

Infatti, nella nostra epoca, condividere uno scatto sui social sembra quasi indispensabile, per far conoscere un po’ della propria vita, mostrare cosa si sta facendo in un determinato momento, e così via.

Non basta, però, un buon sensore della fotocamera: spesso, per ottenere una foto al top, bisogna modificare alcuni parametri, come la luce, il colore, la saturazione, ecc. Infatti, le foto migliori raggiungono un pubblico più vasto, maggiori apprezzamenti e più commenti, come è possibile verificare su Instagram. Per far ciò, è possibile avvalersi di comode app per modificare foto su Iphone, in grado di effettuare cambiamenti agli scatti e renderli migliori, pronti da essere pubblicati. Ne esistono di tanti tipi, ecco quelle che a parer nostro sono le migliori e per quale motivo dovreste scaricarle!

Le migliori app per modificare foto su Iphone

Le applicazioni per IPhone che abbiamo selezionato per voi sono queste, anche in questo caso non è escluso che siano disponibili anche per gli smartphone Android in seguito ad alcuni aggiornamenti degli sviluppatori:

• AVIARY PHOTO EDITOR è un’applicazione studiata appositamente per chi è alle prime armi con il photo editing, ma vuole comunque riuscire a modificare in modo professionale (o quasi) le foto. All’interno dell’app, è presente anche una sezione per visualizzare le modifiche effettuate dagli altri utenti, per comprendere come utilizzare l’app al meglio, disponibile cliccando su “esplora”. Nella sezione profilo, invece, è possibile registrare un account per mostrare i propri lavori attraverso l’upload nella galleria multimediale.

• ENLIGHT PHOTOFOX è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, ma stando alle recensioni sembrerebbe ottimale anche la versione gratis, specialmente per chi ha poca dimestichezza con l’editing. È possibile, tramite questa applicazione, creare sovrapposizioni di foto, mescolare gli effetti, oltre che correggere e regolare ogni aspetto dello scatto, dalla dissolvenza alla struttura, l’intensità ecc., aggiungere testi, effetti artistici e disegni.

• PRISMA PHOTO EDITOR è una delle app che ha le migliori valutazioni sullo store, e permette di trasformare gli scatti in art work ispirandosi allo stile di molti artisti famosi, come Picasso. Essa analizza le informazioni delle foto grazie all’intelligenza artificiale e trasforma le foto in modo sorprendente. L’app è disponibile a pagamento, occorre fare un abbonamento per utilizzare gli effetti proposti.

• SUPERIMPOSE è, come recita la descrizione, l’app più scaricata in Giappone. Essa permette di modificare fino a 20 foto in contemporanea. Si può selezionare lo sfondo di una foto ed il soggetto di un’altra, sfumare le ombre ed operare con i diversi livelli, attraverso le forme predefinite oppure i ritagli manuali.

Sugli store inoltre ce ne sono tantissime altre in grado di adempiere a questo scopo, sia gratuitamente che a pagamento.

Se possiedi uno smartphone con il sistema Android scarica le migliori applicazioni per modificare foto su Android