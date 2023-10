Ministero dell’Interno: 5 bandi nell’ambito dei diritti immigrazione. Stipendio annuo fino a 42.500 euro

Importante occasione di lavoro per il Ministero dell’Interno. Sono stati indetti ben cinque bandi di selezione pubblica 2023 con il quale si assumeranno 217 persone per incarichi di collaborazione. La domanda va inviata entro il 19 ottobre 2023. I vari bandi, gestiti dal Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020) si possono trovare tanto nell’Inpa (portale reclutamento pubblica amministrazione), che in questo link del Ministero dell’Interno.

Quali figure sta cercando il Ministero dell’Interno?

I cinque bandi prevedono inserimenti in tutta Italia presso gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, la Commissione nazionale per il diritto di asilo. I compensi lordi annui arrivano fino a 42.500 euro. Stipendi finanziati nell’ambito del Programma Nazionale Fami. Il Ministero dell’Interno recluterà:

n. 178 esperti amministrativi;

n. 17 esperti in relazioni internazionali;

n. 4 esperti settore appalti pubblici;

n. 7 esperti in raccolta e analisi dati;

n. 11 esperti economico – finanziari.

Selezioni e conferimento incarichi

La selezione avverrà con il portale Inpa e un elenco digitale generato in base ai profili individuali e gli incarichi scelti. Ci sarà una prova selettiva, il ministero individuerà i soggetti ai quali conferire l’incarico entro il 31 dicembre 2023. Gli incarichi dureranno 24 mesi prorogabili per altri 12 mesi e non oltre il 31 dicembre 2026.

Requisiti richiesti

ESPERTI AMMINISTRATIVI

laurea in una delle seguenti classi o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

– L-12 Mediazione linguistica;

– L-14 Scienze dei servizi giuridici;

– L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

– L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

– L-33 Scienze economiche;

– L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

– L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;

oppure

– LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche;

– LMG/01 Giurisprudenza;

– LM-56 Scienza dell’Economia;

– LM-52 Relazioni internazionali;

– LM-62 Scienze della politica;

– LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

– LM-90 Studi europei;

– LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato

in profilo amministrativo in attività di supporto alla gestione amministrativa in enti pubblici e/o privati di cui 1 anno a supporto della Pubblica Amministrazione in attività nel settore dell’immigrazione e dell’asilo con particolare riferimento: alla protezione internazionale e ad attività ad essa complementari ovvero ai procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture ovvero all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori stranieri non accompagnati ovvero alla gestione dei Fondi europei; conoscenza di programmi e strumenti informatici di uso comune;

conoscenza di lingua inglese pari almeno al livello B1 del QCER.

ESPERTI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI

laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

– LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche;

– LM-1 Antropologia Culturale Ed Etnologia;

– LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia;

– LM-52 Relazioni internazionali;

– LM-56 Scienze dell’economia;

– LM-77 Scienze economico aziendali;

– LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

– LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

– LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

– LM-62 Scienze della politica;

– LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

– LM-90 Studi europei;

– LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato;

in profilo amministrativo nell’ambito delle relazioni internazionali, di cui esperienza minima di 1 anno in materia di immigrazione, protezione internazionale o cooperazione internazionale; conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2;

ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in particolare di Excel e PowerPoint.

ESPERTI SETTORE APPALTI PUBBLICI

laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente:

– LM/SC-GIUR – Scienze Giuridiche;

– LM-16 – Finanza;

– LM-52 – Relazioni Internazionali;

– LM-56 – Scienze dell’Economia;

– LM-62 – Scienze della Politica;

– LM-63 – Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

– LM-76 – Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura;

– LM-77 – Scienze Economico-Aziendali;

– LM-90 – Studi Europei;

– LMG/01 – Giurisprudenza ciclo unico;

ESPERTI IN RACCOLTA E ANALISI DATI

laurea o titolo equiparato in una delle seguenti classi secondo la normativa vigente:

– L 30 Scienze e tecnologie fisiche;

– L31 Scienze e tecnologie informatiche;

– L35 Scienze matematiche;

– L41 Statistica;

– L 8 Ingegneria dell’informazione;

– L 9 Ingegneria industriale;

– L 18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

– L 33 Scienze economiche;

oppure

– LM 82 Scienze statistiche;

– LM 18 Informatica;

– LM 27 Ingegneria delle telecomunicazioni;

– LM 31 Ingegneria gestionale;

– LM 32 Ingegneria informatica;

– LM 40 Matematica;

– LM 66 Sicurezza informatica;

– LM 56 Scienze dell’economia;

– LM 77 Scienze economico-aziendali;

di cui 12 mesi di esperienza lavorativa in materia di raccolta, analisi ed elaborazione dati nell’ambito di strutture pubbliche o nell’ambito di Organismi internazionali, di organizzazioni private o del terzo settore, in materia di immigrazione, asilo e della protezione internazionale; utilizzo di software informatici: Pacchetto Office, Power BI, Business Object, software R;

conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del QCER.

ESPERTI ECONOMICO – FINANZIARI