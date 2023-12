Ministero Istruzione e del merito: bando di concorso per dirigenti scolastici. 587 posti

Il Ministero dell’istruzione e del Merito ha bandito il concorso per dirigenti scolastici 2023, ecco il link ministeriale. Il bando ordinario prevede la copertura di 587 posti. Può partecipare il personale docente e educativo di ruolo con anzianità di servizio di almeno cinque anni. La domanda, come riportato dal bando, si presenta telematicamente dal 19 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024.

Procedura concorsuale, informazioni importanti

Il concorso ordinario per dirigenti scolastici ha procedura organizzata su base regionale. Prevede il reclutamento di 587 dirigenti presso istituzioni scolastiche statali, il tutto con ripartizione dei ruoli regionali.

Il concorso, per titoli ed esami, è articolato in base al nuovo regolamento sul concorso per Dirigenti scolastici pubblicato Gazzetta ufficiale il 22 dicembre 2022. La prova selettiva dal 2023 e nei prossimi anni sarà composta da una prova scritta e orale, più valutazione dei titoli posseduti. Il bando ordinario sarà seguito da un secondo concorso riservato a coloro che non hanno superato il concorso nel 2017 e che hanno fatto ricorso.

Come partecipare al concorso e requisiti

Al concorso per dirigenti scolastici può partecipare solo il personale docente e educativo con contratto a tempo indeterminato o conferma di ruolo, deve aver superato l’anno di prova.

Come titoli di studio valgono le lauree magistrali, specialistica, i diplomi di laurea, i diplomi accademici di secondo livelli, rilasciati ad esempio dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, i diplomi accademici di vecchio ordinamento. Sono importanti anche gli anni di servizio, almeno cinque. Sono validi anche i titoli di studio conseguiti all’estero però bisogna aggiungere i tempi e la validità di servizio.

Ricordiamo che le domande di partecipazioni sono telematiche, possono essere fatte tramite piattaforma Inpa collegandosi dalle 10 del 19 dicembre fino alle 23.59 del 17 gennaio.

Distribuzione regionale dei 587 posti

Abruzzo 12

Calabria 11

Campania 34

Emilia Romagna 28

Friuli Venezia Giulia 11

Lazio 50

Liguria 6

Lombardia 155

Marche 14

Piemonte 65

Puglia 32

Sardegna 11

Sicilia 26

Toscana 54

Umbria 5

Veneto 71