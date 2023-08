Miriam Leone è in dolce attesa: ecco come l’ha scoperto

Ex Miss Italia, modella di successo e oggi anche attrice affermata Miriam Leone è molto amata dal pubblico. Il suo profilo social ha un vasto seguito ed è aggiornato in modo quotidiano. Miriam ha un rapporto diretto e sincero con i suoi followers e oggi ha deciso di condividere la sua gioia. Intervistata da Vanity Fair Miriam Leone ha deciso di rivelare la sua dolce attesa.

La modella ha rivelato alcuni dettagli della sua prima gravidanza. E’ incinta di 4 mesi e ha scoperto la dolce attesa per caso. E’ felice di diventare mamma, e spera di potersi dedicare al nascituro in modo completo. Nel 2021 Miriam ha sposato Paolo Carullo, il suo rapporto è stabile e felice. Negli ultimi anni si è dedicata alla sua carriera e non è affatto pentita della sua scelta: ora l’arrivo di un bambino potrebbe cambiare i suoi piani, ma tutto ciò non la spaventa.

“Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”, ha dichiarato a Vanity Fair. Miriam ha poi aggiunto: “Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io”.

Miriam Leone: “questo è un figlio desiderato”

Miriam Leone è al settimo cielo. Avere un bambino rivoluzionerà la sua vita privata e professionale, ma non nega che questo è un figlio desiderato e arriva in un momento in cui anche lei è cresciuta e cambiata. L’attrice conferma il desiderio di maternità, ma rivela che ogni donna deve essere libera di scegliere se avere o non avere un figlio e non farsi condizionare dai dettami della società:

“Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio.“