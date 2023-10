Missione Psyche della Nasa: nuovo lancio per studiare gli asteroidi

La NASA ha lanciato la sua ambiziosa missione Psyche progettata per esplorare un asteroide ricco di metalli, che potrebbe rivelarsi il nucleo di un antico corpo planetario. Questo progetto offre l’opportunità di svelare i segreti sulla formazione dei pianeti, tra cui la Terra.

Dettagli sulla missione

La missione Psyche è stata lanciata con successo dal Kennedy Space Center in Florida, utilizzando il razzo Falcon Heavy della SpaceX.

La sonda dovrà compiere un incredibile viaggio di 3,6 miliardi di chilometri per raggiungere l’asteroide 16 Psyche, situato nella fascia tra Marte e Giove.

L’arrivo è previsto per il 2029. Durante la sua missione, la sonda si posizionerà in orbita intorno all’asteroide per 26 mesi, effettuando ricerche approfondite sulla sua forma, geologia, composizione, campo magnetico e distribuzione della massa.

Una missione che parte con un ritardo tecnico, tante le aspettative

Inizialmente pianificato per il 5 ottobre, il lancio della missione Psyche è stato ritardato a causa di problemi tecnici e successivamente posticipato dal 12 al 13 ottobre a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, le ultime previsioni indicano che le condizioni meteo saranno favorevoli all’85%, fornendo così una finestra ottimale per il lancio.

Le aspettative per la missione Psyche sono estremamente elevate, soprattutto alla luce delle recenti scoperte fatte dalla NASA riguardo alla presenza di acqua e carbonio nei campioni di asteroide Bennu, riportati sulla Terra dalla missione Osiris-Rex. La missione Psyche potrebbe svelare nuove e affascinanti informazioni sul nostro sistema solare e sulla formazione dei pianeti, gettando nuova luce su un passato misterioso.

Il video della diretta: dal 51 al 55 minuto partenza e uscita dall’orbita terrestre

Ecco il video dell’inizio della Missione To Psyche che durerà un po’ di anni, fino al 2029 e forse anche più. Dal 51 minuto, si può fare il conto alla rovescia dei secondi del lancio insieme al cronista.

In pochi minuti, il razzo è fuori dall’orbita, tra il 54 e 55 minuto è possibile seguire ancora il suo volo mentre si allontana dall’orbita terrestre, il nostro pianeta si vede da lontano. La diretta è stata seguita da migliaia di persone, 12 mila utenti hanno messo like.