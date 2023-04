Motley Crue: Mick Mars fa causa alla band

Mick Mars, ex chitarrista dei Motley Crue, ha fatto causa agli altri membri perché estromesso dai profitti realizzati dalla band.

Motley Crue: perché Mick Mars ha fatto causa alla band?

Mick Mars fa causa ai Motley Crue: il chitarrista dichiara per diritto a una parte degli introiti che la band ha realizzato senza di lui. Gli altri membri della band sostengono che Mars abbia firmato un accordo nel quale il chitarrista rinuncia ai suddetti introiti. Mars, che ora ha 71 anni, ha suonato con la sua band per l’ultima volta nel settembre 2022. Il chitarrista sostiene che gli ex compagni l’abbiano estromesso dai profitti che il gruppo realizza. Mars non può più suonare dal vivo per via di una malattia che colpisce le articolazioni della colonna vertebrale.

La risposta della band

Il chitarrista sostiene di essere azionista al 25% delle società che gestiscono l’attività dei Motley Crue. La band ha risposto che nel 2008 Mars “ha firmato un accordo in cui nessuna azionista dimissionario avrà diritto a ricevere una somma di denaro attribuibile ai tour”. Gli ex compagni di Mars sostengono inoltre che la band abbia offerto al chitarrista una ”generosa compensazione per onorare la sua carriera con la band per onorare la sua carriera con la band”.