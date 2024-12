Arriva la prima stagione di Italia Shore su MTV

La prima stagione di Italia Shore arriva finalmente su MTV (canale SKY 131 e in streaming su NOW) a partire dal 15 dicembre, con un episodio a settimana, ogni domenica alle 22:00. Dopo il successo su Paramount+, la versione italiana del celebre franchise di MTV – prodotta da Fremantle – si prepara a conquistare anche il pubblico televisivo, portando in scena un gruppo di giovani pronti a vivere un’avventura senza freni.

I protagonisti della serie vivranno una vacanza indimenticabile in una splendida villa sulla costa laziale, tra adrenalina, feste sfrenate e relazioni esplosive. Il mix perfetto di divertimento, drammaticità e personalità uniche, farà da sfondo a una serie di eventi che coinvolgeranno il pubblico in risate, emozioni e momenti di tensione. Italia Shore è una storia di giovani, dalle personalità frizzanti e dai caratteri spiccatamente eccentrici, che si troveranno a convivere e a confrontarsi in un ambiente ad alta energia. Tra feste, divertimento e dinamiche di gruppo, ogni episodio mostrerà l’intensità delle relazioni, i conflitti e le emozioni che caratterizzano questa esperienza unica.

Non perdere l'occasione di vedere tutti i momenti salienti Italia Shore

