Muffin ai fiocchi d’avena in friggitrice ad aria, prova le nostre versioni

Abbiamo ormai scritto moltissime ricette per questo tipo di dolci, ovvero i muffin e abbiamo notato come questi che vi stiamo presentando siano tra i più quotati in assoluto. Stiamo parlando dei muffin ai fiocchi d’avena in friggitrice ad aria. Una preparazione semplice ma che evidentemente piace a grandi e piccini. Forse perché sono molto buoni o forse perché facilissimi da preparare. Questo non lo sappiamo ma continueremo a condividere questo tipo di ricette per voi. Per l’appunto, se vi venisse voglia di qualche variante provate anche qui: Muffin Brownies senza farina in friggitrice ad aria.

Ingredienti muffin ai fiocchi d’avena in friggitrice ad aria

2 banane e mezza grandi schiacciate

2 uova

200 ml di latte

120 g di fiocchi d’avena

1 cucchiaino di miele o sciroppo d’acero

1 cucchiaino di lievito per dolci

cioccolato a piacere

Frutta secca a piacere

zucchero di canna per decorare

Procedimento

In una ciotola, schiacciate le banane e aggiungete le uova. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. In una ciotola inserite il latte tiepido e i fiocchi d’avena, lasciate riposare per 15 minuti. Aggiungete il composto alle banane e mescolate nuovamente per combinare tutti gli ingredienti.

Inserite il miele o lo sciroppo d’acero al composto e mescolate bene, per ultimo aggiungete il lievito per dolci e mescolate fino a incorporarlo completamente.

Versate l’impasto nei pirottini per muffin, riempiendoli per circa 2/3 e trasferite il tutto nei pirottiniin alluminio ( trucco per non farli deformare ). Decorate con la frutta secca a piacere, come noci o mandorle a fette e delle gocce di cioccolato e 1 cucchiaino di zucchero di canna.

*potete aggiungere 1 cucchiaino di marmellata o nutella al centro del composto.*

Cottura

Preparate la friggitrice ad aria preriscaldandola a 160°C. Cuocete i muffin mantenendo quella temperatura per 15 minuti, o fino a quando saranno dorati e ben cotti. Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice. Una volta cotti, lasciate raffreddare i muffin prima di servirli.

Consigli

Per una variante ancora più golosa, potete aggiungere al composto delle gocce di cioccolato bianco per un tocco extra di dolcezza.

Se desiderate invece arricchire i muffin con una nota fruttata, provate ad incorporare al composto delle mele a pezzettini o delle scaglie di cocco per un sapore tropicale.

E se invece volete la versione al cioccolato aggiungete 20 g di cacao amaro al composto. Una volta freddi spolverate dello zucchero a velo.