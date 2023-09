I muffin alla ricotta sono una prelibatezza che unisce morbidezza e gusto in un’unica bontà. Questi dolcetti deliziosi li preparerai senza dover accendere il forno, la friggitrice ad aria diventerà la tua migliore alleata.

Adatti per la colazione della mattina, faranno felici grandi e piccini grazie alla loro morbidezza. Ora non resta che prepararli. Ti consigliamo di provare anche i muffin alla ricotta e fragole sempre in friggitrice ad aria.

- Advertisement -

La cucina è arte

Ingredienti muffin alla ricotta in friggitrice ad aria (per 8 muffin):

240 g di farina

100 g di zucchero

120 g di ricotta

2 uova

60 g di burro fuso

60 ml di latte

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

8 g di lievito in polvere

Una pizzico di sale

scorza grattugiata di un limone

10 ml succo limone

Procedimento

In una ciotola, mescola la farina, lo zucchero, il lievito in polvere e una presa di sale. In un’altra ciotola, sbatti le uova e aggiungi la ricotta setacciata. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo.

- Advertisement -

Aggiungi il burro fuso e l’estratto di vaniglia al composto di uova e ricotta e il succo del limone. Mescola bene.

Versa il composto liquido nella ciotola degli ingredienti secchi. Mescola delicatamente con una spatola fino a ottenere un impasto omogeneo, grattugia la scorza di un limone bio. Se desideri, aggiungi delle gocce di cioccolato bianco e mescola.

Preparazione dei pirottini

Disponi i pirottini di carta in quelli di alluminio è un barbatrucco per evitare che i muffin si deformino.

Riempi ogni pirottino fino a circa 2/3 della sua capacità con l’impasto preparato. Ciò garantirà che i muffin abbiano spazio sufficiente per crescere durante la cottura.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Cottura

Accendi la friggitrice ad aria e riscalda a 175°C per 3 minuti.

Posiziona con cura i pirottini nel cestello senza sovrapporli. Chiudi e cuoci i muffin per circa 15 minuti a 165 gradi o fino a quando saranno dorati e gonfi.

Una volta cotti, sforna i muffin e lasciali raffreddare leggermente prima di gustarli. I muffin alla ricotta saranno soffici, profumati e irresistibili.

Consigli

Se desideri che i tuoi muffin alla ricotta abbiano un tocco croccante e un sapore leggermente tostato, considera di aggiungere noci tritate o mandorle affettate all’impasto. Prima di aggiungerle, puoi tostarle leggermente. Una volta tostate, mescolale delicatamente nell’impasto insieme agli altri ingredienti. Le noci o le mandorle aggiungeranno una consistenza interessante e un sapore irresistibile.