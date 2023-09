Muffin alla zucca in friggitrice ad aria, usala cruda

I muffin alla zucca cotti nella friggitrice ad aria sono un’opzione salutare e deliziosa per godersi il gusto dell’autunno. Semplici e gustosi, questi dolcetti alla zucca saranno apprezzati da tutti, sia grandi che piccini.

Servirà soltanto un frullatore per frullare la zucca cruda e in pochi minuti i muffin saranno pronti da mangiare.

Ecco come prepararli in modo facile e veloce. Prova anche i biscotti alla zucca in friggitrice ad aria.

Ingredienti muffin alla zucca in friggitrice ad aria a

200 g di farina 00

200 g di zucca cruda frullata

40 g di olio di semi

125 g di yogurt alla vaniglia

1 uovo intero

90 g di zucchero

1/2 bustina di lievito per dolci

vaniglia q.b

1 pizzico di cannella

30 g di gocce di cioccolato

zucchero a velo

Procedimento

In una ciotola, mescola la zucca cruda frullata insieme allo yogurt, una volta amalgamati aggiungi l’olio di semi, l’uovo intero e lo zucchero fino a ottenere un impasto omogeneo. A questo punto incorpora la farina setacciata, il pizzico di cannella e mescola fino ad ottenere un composto cremoso.

Incorpora la mezza bustina di lievito per dolci all’impasto e mescola bene fino a distribuirlo uniformemente. Aggiungi le gocce di cioccolato.

Ora non resta che riempire gli stampini per muffin con l’impasto, riempiendoli fino a circa tre quarti della loro capacità.

Cottura

Accendi la friggitrice ad aria a 160°C. Disponi gli stampini nella friggitrice ad aria e cuoci i muffin per circa 15 minuti o finché risulteranno dorati e gonfi. Lasciali raffreddare qualche minuto prima di guarnirli con una spolverata di zucchero a velo.

Consigli

Quando riempi gli stampini per muffin con l’impasto, assicurati di utilizzare pirottini di carta resistenti e di buona qualità. Questi pirottini manterranno la forma dei muffin durante la cottura e faciliteranno l’estrazione dei muffin dalla friggitrice ad aria senza che si attacchino.

Per aggiungere un tocco extra di sapore, sperimenta con le spezie. Oltre a quelle già presenti, come la cannella, puoi provare a aggiungere un pizzico di noce moscata, zenzero o chiodi di garofano macinati. Le spezie aggiungeranno complessità e profondità di gusto ai tuoi muffin.