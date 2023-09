Muffin ricotta e cioccolato in friggitrice ad aria

I muffin sono sempre una scelta golosa per la colazione o il brunch del fine settimana. Ma cosa succede quando uniamo la cremosa ricotta, il cioccolato, e la praticità di una friggitrice ad aria? Otteniamo un’esplosione di sapore e una consistenza incredibile. Ecco la ricetta per i Muffin di ricotta e cioccolato cotti nella friggitrice ad aria.

In questa ricetta non vedrai tra gli ingredienti la farina, ma solo ricotta, uovo zucchero e nutella. Se adori la ricotta prova anche i muffin alla ricotta e fragole in friggitrice ad aria.

Ingredienti per 4 muffin ricotta

250 g di ricotta

2 cucchiai di zucchero a velo

1 uovo

3 cucchiai di Nutella

Granella di nocciole

Procedimento

In una terrina, mettete la ricotta, lo zucchero, la nutella e mescolate. Aggiungete l’uovo, con un cucchiaio amalgamate bene gli ingredienti fino a ottenere una consistenza omogenea. Aggiungete a questo punto la granella di nocciole e continuate a mescolare fino a incorporarli completamente nell’impasto.

Ora è il momento di preparare la friggitrice ad aria. Riscaldatela a 200 gradi per 3 minuti.

Mentre la friggitrice ad aria si riscalda, prendete degli stampini per muffin in alluminio e spruzzate olio di riso o imburrateli. Versate l’impasto nei pirottini, riempiendoli fin sopra. In ognuno aggiungete 1 cucchiaino di nutella e coprite con l’impasto.

Una volta che la friggitrice ad aria è pronta, posizionate con attenzione gli stampini nella friggitrice.

Cottura

Cuocete i muffin a 170 gradi per circa 15 minuti o fino a quando saranno dorati e gonfi.

Fate raffreddare i muffin di ricotta e spolverate lo zucchero a velo.

Consigli

Potete utilizzare invece della nutella la crema al pistacchio, quella al cioccolato bianco oppure altre creme spalmabile a piacere.

Anche freddi sono buonissimi.