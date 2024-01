Muffin veloci in friggitrice ad aria che non si deformano

Preparare dei deliziosi muffin in friggitrice ad aria è un modo veloce e sano di soddisfare la voglia di dolce. Con questa ricetta semplice, otterrai dei muffin che mantengono la loro forma perfetta durante la cottura.

Ti consigliamo di provare anche i muffin ricotta e cioccolato in friggitrice ad aria.

Ingredienti muffin veloci in friggitrice ad aria

2 uova

110 g di zucchero

200 g di farina 00

80 g di olio di semi

80 g di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 fialetta di vaniglia

gocce di cioccolato ( facoltative )

Procedimento

In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi l’olio di semi e il latte intero alla miscela e continua a mescolare.

Incorpora gradualmente la farina setacciata e il lievito, mescolando delicatamente per evitare grumi.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo inserisci la fialetta di vaniglia e le gocce di cioccolato, versa la preparazione negli stampi per muffin, riempiendoli per circa due terzi. Utilizza gli stampi in alluminio dove inserirai quelli di carta adatti ai muffin.

Cottura

Preriscalda la friggitrice ad aria a 200°C per 3 minuti. Posiziona gli stampi nella friggitrice ad aria e cuoci i muffin a 160°C per 15 minuti.

Consigli

Verifica la cottura inserendo uno stuzzicadenti nel centro di un muffin; se esce pulito, sono pronti.

Sperimenta con l’aggiunta di frutta, noci o uvetta per personalizzare i tuoi muffin.

Conserva i muffin in un contenitore ermetico per mantenerli freschi più a lungo.