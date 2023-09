Muffin veloci in friggitrice ad aria, ti basta un cucchiaio per l’impasto

Ecco la ricetta perfetta dei muffin veloci e facili, difatti utilizzerete un semplice cucchiaio per l’impasto. Sono entusiasta di condividere con voi questa ricetta irresistibile: i muffin veloci in friggitrice ad aria, sono dei dolcetti buonissimi.

Potete prepararli con un solo cucchiaio per l’impasto! Sono talmente soffici che faranno felici grandi e piccini, mentre la friggitrice ad aria li renderà leggeri e deliziosamente morbidosi. Quindi, mettiamoci all’opera in cucina e scopriamo insieme come realizzare questi capolavori golosi. Provate anche i muffin al caffè in friggitrice ad aria.

- Advertisement -

La cucina è arte

Ingredienti muffin veloci 12 pezzi

200 ml di latte intero

2 uova

60 ml di olio di semi di girasole

100 gr di zucchero

300 gr di farina 00

1 bustina di lievito in polvere

1 fialetta alle mandorle o altro gusto a piacere

Zucchero a velo vanigliato

1 pizzico di sale

Procedimento

In una terrina, mescolate il latte, l’olio, l’uovo intero e lo zucchero utilizzando un cucchiaio. Aggiungete la farina setacciata insieme al lievito e un pizzico di sale. Mescolate bene fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi.

- Advertisement -

Preparate 12 pirottini in alluminio, ungendoli con burro e spolverandoli con farina. Riempite ciascun pirottino con 2/3 dell’impasto.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200 gradi per tre minuti. Posizionate i pirottini ( 6 per volta ) nella friggitrice ad aria e cuocete a 185 gradi per circa 10 minuti. Verificate la cottura inserendo uno stecchino; se esce pulito, i muffin sono pronti.

Lasciate raffreddare i muffin e spolverizzateli con zucchero a velo vanigliato prima di servire.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

I tempi di cottura potrebbero variare in base alle caratteristiche della vostra friggitrice ad aria, quindi monitorate attentamente la cottura.

Se volete un ripieno cremoso, aggiungete 1 cucchiaino di crema al cioccolato e copritelo con un po’ di impasto in modo che il cioccolato sia al centro.

Questi muffin rimangono morbidi anche il giorno dopo. Buon appetito!