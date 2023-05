Musk accusa Microsoft: usa API illegalmente

Elon Musk ha fatto recapitare una lettera al CEO di Microsoft, Satya Nadella, nella quale accusa Microsoft di aver violato diverse disposizioni presenti nell’accordo con gli sviluppatori di Twitter.

Elon Musk: quali sono le accuse a Microsoft?

Tramite il suo avvocato personale, Elon Musk ha fatto recapitare una lettera al CEO di Microsoft, Satya Nadella, con la quale accusa Microsoft di aver violato molteplici disposizioni presenti nell’accordo con gli sviluppatori di Twitter. Pare che Microsoft abbia integrato in alcuni dei suoi prodotti 8 API di Twitter. Secondo il miliardario e proprietario di Tesla e Twitter, Microsoft avrebbe violato l’accordo con gli sviluppatori utilizzando le API per scopi non autorizzati. Nell’accordo era prevista piena collaborazione e trasparenza da parte di Microsoft. Il legale di Twitter chiede anche un “controllo di conformità” per ognuna delle 8 API in questione.

La risposta di Microsoft

La lettera del legale di Twitter non menziona un’azione legale da parte di Twitter. Nonostante ciò, Musk ha minacciato di citare in giudizio Microsoft per aver utilizzato “illegalmente i dati di Twitter“. Microsoft ha confermato che al momento non sta pagando Twitter per i dati utilizzati.