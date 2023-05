Myss Keta: Ecco chi ha visto il mio volto

Cantante di successo che vanta collaborazioni con grandi artisti Myss Keta ha rilasciato una curiosa intervista al Corriere della sera. La sua musica piace al pubblico e ha conquistato le vette delle classifiche anche se la sua particolarità consiste nel non mostrare il suo viso. Myss Keta appare sempre in pubblico con una mascherina e degli occhiali e a quanto pare nessuno conosce la sua faccia.

Al noto quotidiano la cantante ha parlato del suo vissuto, ma anche dei suoi progetti professionali. Non ha svelato dettagli sulla sua identità, si definisce una “milanese con Venezia nel cuore”. L’artista ha poi precisato che non si sente ingabbiata dalla sua maschera, anzi la ritiene un punto di forza: “Ma dietro la maschera c’è un cervello che si muove, un artista che si evolve, un progetto che cambia. Non vedo il rischio di rimanere incastrata“. Ha una collezione di maschere e tutte di diverso tipo.

Myss Keta ha poi svelato che gli unici che conoscono la sua faccia sono la madre e la sua ostetrica: “Senza maschera mi conoscono solo mia madre e l’ostetrica”. Una risposta ironica e anche inaspettata che conferma che anche nella quotidianità, quando è lontana dalle scene l’artista si copre il viso.

Myss Keta eroina del mondo LGBTQ

Negli ultimi anni Myss Keta si è conquistata il titolo d’eroina del mondo Lgbtq, un universo che sente molto vicino a se. Anche per queste ragioni si è schierata contro il governo di Giorgia Meloni, non apprezza molte delle iniziative in corso e alcune idee che trova antiquate.

Diversamente ha un’ammirazione particolare nei confronti della nuova segretaria del PD, Elly Schlein, che vorrebbe invitare ad un suo concerto. La cantante sarebbe onorata di poterla conoscere e confrontarsi con lei. Spera che riesca ad imporre alcune delle sue iniziative politiche anche se è alla guida del Pd solo da qualche mese. Myss Keta ha poi speso parole di stima nei confronti di Elodie e anche di Gue Pequeno.