Nel 2022 le prime telecamere d’intelligenza artificiale per ispezionare i ponti

Attualmente i ponti sono diffusi in tutto il mondo e sono indispensabili per una corretta circolazione, anche se purtroppo non molto sicuri quando non sono costruiti a norma o quando sono troppo vecchi e subiscono l’usura del tempo e delle intemperie atmosferiche, come la pioggia battente oppure il vento.

Proprio per questo, alcuni scienziati dell’università di Kyoto sono al lavoro per sviluppare un sistema di intelligenza artificiale in grado di ispezionare i ponti. Il sistema utilizza delle telecamere che sono in grado di rilevare la deflessione del ponte mentre i veicoli passano al di sopra.

Infatti, più frequentemente il ponte è attraversato da veicoli pesanti, tanto più rapido è il deterioramento. Il sistema progettato dal team è in grado di stimare il peso del veicolo in base alla deviazione del ponte. Successivamente prenderà in considerazione il traffico per valutare in che modo esso stia influenzando l’integrità strutturale del ponte.

Dove verrà utilizzata questa nuova tecnologia?

Attualmente, per testare tale sistema il team si sta avvalendo di prove a percussione e visive. Tra qualche anno, per l’esattezza nel 2022, il team di ricercatori contano di applicare questa tecnologia su un ponte esistente, ovvero il ponte Yatsuo Ohashi situato nella prefettura di Toyama.

Se tale strumento dovesse essere preso in considerazione da altri Paesi, e brevettato al di fuori del Giappone, potrebbe consentire una riduzione dei costi di manutenzione ed al contempo un aumento della sicurezza di circolazione. Infatti, poter analizzare lo stress di carico di ciascun ponte fornisce dati assolutamente attendibili. Tuttavia, su questo progetto ci sono delle scetticità in quanto, affidare un compito così delicato ad un’intelligenza “non umana” potrebbe essere pericoloso.

