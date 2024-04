Nella Giornata del Made in Italy il segreto per restare in salute

Oggi 15 aprile 2024 è la prima Giornata Nazionale del Made in Italy, un’iniziativa caldamente voluta dal Governo e dal Ministero della Salute. Il Ministro Schillaci ha colto l’occasione per parlare della dieta mediterranea come eccellenza italiana e fattore di promozione della salute e di corretti stili di vita. L’evento dedicato alla dieta mediterranea si svolge in Cilento dove lo studioso mediterraneo Ancel Keys teorizzò i benefici di questo tipo di dieta sulla salute. Mangiare in modo corretto aiuta a stare bene e l’insegnamento deve arrivare dagli adulti ai bambini.

La dieta mediterranea è un’eccellenza italiana da valorizzare

Il Ministro Schillaci ha sottolineato l’impegno messo nel cercare di portare nelle scuole la prevenzione, la sana alimentazione e l’importanza dell’attività fisica per far apprendere la relazione tra cibo e salute anche ai più piccoli. La dieta mediterranea si celebra nella Giornata del Made in Italy a Paestum e Pioppi con produzioni locali capaci di prevenire malattie croniche non trasmissibili.

- Advertisement -

Il Ministro aggiunge che la dieta mediterranea è patrimonio culturale italiano e ha fornito una guida di consigli da seguire per un corretto approccio all’alimentazione sana. I cinque colori della dieta mediterranea – rosso, verde, bianco, arancio e viola, non dovrebbero mai mancare a tavola e sono la dimostrazione di come si possa mangiare vario, sano ma con gusto. Parliamo delle tonalità legate a frutta e verdura, alimenti fondamentali per il benessere dell’organismo. Il segreto per restare in salute, dunque, è fare tesoro dei prodotti offerti dal nostro territorio e adottare la dieta mediterranea come stile di vita.