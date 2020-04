Nescafè Dolce Gusto: spia rossa lampeggiante come sbloccare la macchina del caffè

Come sbloccare la macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto in caso di problemi

Se si possiede una macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto, è possibile incappare in alcuni problemi di funzionamento, tra i quali il blocco. Per sbloccarla, basta seguire questi passaggi, ovviamente dopo aver staccato la corrente per lavorare in sicurezza.

Sbloccare la macchina del caffè passo per passo

INDIVIDUARE L’AGO DI SBLOCCO

La macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto è dotata di ago di sblocco, solitamente situato nella parte posteriore e nascosto dal serbatoio dell’acqua. Per questo, occorre rimuovere il serbatoio al fine di individuarlo.

INDIVIDUARE L’INIETTORE DEL CAFFÈ

A questo punto, bisogna sollevare la levetta che blocca la capsula ed il vassoio porta capsule. A questo punto, si può abbassare la levetta di blocco che si utilizza per erogare il caffè. Se i passaggi sono stati eseguiti correttamente, sarà possibile vedere l’iniettore del caffè.

SBLOCCARE L’INIETTORE DALLE OTTURAZIONI

Il problema che causa il blocco della macchinetta potrebbe essere un’otturazione dovuta a grumi di caffè. A questo punto bisogna inserire l’ago di sblocco nell’iniettore al fine di eliminare le otturazioni.

SCIACQUARE LA MACCHINETTA

Dopo aver rimosso i grumi, l’iniettore del caffè va sciacquato. Per far ciò, bisogna riempire il serbatoio posteriore con un litro d’acqua. A questo punto bisogna mettere un contenitore sotto all’erogatore al fine di raccogliere l’acqua, ed azionare la macchinetta come se si volesse preparare il caffè, alla massima potenza. Bisogna premere il pulsante dell’acqua calda ed aspettare circa due minuti.

CONTROLLARE IL RISULTATO

A questo punto, il serbatoio va svuotato e riempito con acqua potabile, al fine di preparare un caffè. Questo ultimo passaggio è infatti necessario per verificare che la macchinetta sia tornata funzionante, senza intoppi.

Video Guida per sbloccare la macchina del caffè Dolce Gusto