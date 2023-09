Nina Moric chiusa in casa: “la mia fobia: non riesco a respirare”

Ancora una volta Nina Moric attira l’attenzione dei fans e denuncia sui social di soffrire d’agorafobia. La modella croata, che in passato è stata al centro della cronaca rosa per il suo rapporto contrastante con il figlio Carlos e l’ex marito Fabrizio Corona, ha rivelato d’essersi chiusa in casa. Le parole della 47enne hanno avuto un’attenzione immediata:

“La mia AGORAFOBIA. Presto dovrò lasciare la mia ‘confort zone’ per una missione facile, penseresti, quindi perché non riesco a rimuovere questo terrore e alleviare il panico nella mia testa?”. Nina ha anche spiegato come riesce oggi a gestire gli attacchi di panico, patologia che negli ultimi tempi l’ha afflitta a tal punto che ha limitato la sua vita sociale.

“Intorpidisci il battito delle vene frenetiche, tieni il respiro sotto controllo, sciogli le lacrime negli occhi gonfi, abbraccia il sole e il cielo azzurro brillante”. Ha poi aggiunto: ““Ho passato un’infinità di giorno all’interno di queste mura con questo tempo infinito, ho dovuto soffermarmi su viaggi falliti che sono andati all’inferno. Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica, mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte, quindi conta i secondi: prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco”. La modella ha perso stima in se stessa, il suo disagio è tale che non permette a nessuno d’avvicinarsi.

Nina Moric: “Non vorrei mai essere debole, ma…“

“Non vorrei mai essere ritratta DEBOLE, la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo”. Nina è apparsa al limite del controllo, la sua denuncia appare una richiesta d’aiuto ma per ora è sola. In una recente intervista rilasciata al magazine Oggi ha rivelato quanto è importante per lei stare nella sua casa:

“Se vai troppo al largo, non torni più. Non fai più entrare nessuno. Ora esco solo per comprarmi le Terea, la spesa me la faccio consegnare da Glovo”. Qualcuno ascolterà la richiesta d’aiuto implicita di Nina Moric?