Nina Moric operata: “Intervento delicato: avrà delle conseguenze”

Dopo essersi ritratta su un letto d’ospedale facendo preoccupare i tanti fans, Nina Moric ha deciso di rivelare cosa l’è accaduto. La modella croata ha infatti spiegato d’aver subito un delicato intervento chirurgico che le ha salvato la vita. Nei giorni scorsi la modella croata è apparsa decisamente provata e preoccupata e ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Anche nell’ora più buia della vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore.” Ha poi aggiunto: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie”. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha spiegato solo in seguito cosa l’è accaduto e come sta oggi, le sue parole hanno rassicurato gli utenti: “Diciamo che non è stato un periodo facile… Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi.

Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita”. I medici citati sono un senologo, un chirurgo plastico e un chirurgo esperto in chirurgia toracica. La modella non spiega nel dettaglio la patologia che ha avuto, ma potrebbe essere un un tumore al seno al primo stadio.

Nina Moric Instagram

Nina Moric post intervento: come sta ora

La showgirl croata ha riferito di stare meglio, d’aver affrontato la patologia con estrema tranquillità grazie all’equipe medica che l’ha seguita. Ha tuttavia rivelato che l’operazione potrebbe avere alcune conseguenze:

“Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo, sto bene e mi dispiace: non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”.