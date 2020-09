Nina Moric preoccupata per la decisione di Carlos: cosa ha fatto?

Nina Moric torna a parlare della sua vita privata su Instagram, questa volta la modella croata non fa riferimento a nessun nuovo flirt anzi la sua storia è consolidata e va a gonfie vele. A preoccupare la Moric è il rapporto con il figlio Carlos che a quanto pare ha deciso, dopo aver compiuto 18 anni, d’andare a vivere con il padre Fabrizio Corona.

In una storia Instagram Nina ha fatto riferimento proprio al fatto che Carlos non vuole più stare a casa con lei, ma preferisce la convivenza con il padre per alcuni followers decisamente più divertente di lei. I timori della modella riguardano il fatto che Carlos potrebbe occuparsi di Corona come adulto e perdere prematuramente il suo status di figlio.

“Figlio mio quanto vorrei essere fra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. II mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando. Ho deciso di compatirmi un po’. Però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio. Non smettere mai di esserlo anche quando gli altri ti faranno sentire debole, insignificante”.

Nina Moric: “Carlos non sei tu a fare il padre…”

Nina Moric ci tiene a ricordare al figlio Carlos che anche se le manca sa quanto è tranquillo nella casa del padre. La modella poi spera che il ragazzo non si assuma troppe responsabilità nel gestire il rapporto con Fabrizio Corona, non si deve far coinvolgere nel tutelare e proteggere il padre, dovrebbe impegnarsi ad evitare di far invertire i ruoli:

“Cerca di far capire che non sei tu che dev’essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso. Ecco figlio mio ti ringrazio per avermi resa orgogliosa di essere tua madre. Mi manchi da morire, finché non ci rivedremo di nuovo….per l’eternità. Tua madre.“