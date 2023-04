Non è l’Arena sospeso: Giletti resta a disposizione della rete

Non è l’Arena è stato sospeso con effetto immediato. A quanto pare il gruppo di lavoro del programma ha saputo la notizia in queste ore in concomitanza della stampa. Il format, condotto da Massimo Giletti, si è sempre esposto in prima linea anche contro temi scomodi, il giornalista non ha mai temuto le conseguenze delle sue scelte e non ha mai sacrificato il diritto di stampa e la libertà di dire ciò che si pensa per niente e nessuno.

Ma cos’è successo? Quel che è noto è che Cairo editore ha ringraziato pubblicamente il giornalista per il lavoro svolto negli ultimi due anni: “Ringraziamo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”, ha scritto La7 in una nota stampa che non rivela altri dettagli sulla decisione presa dai vertici di rete. Da parte sua il giornalista resta a disposizione della rete. Nelle ultime settimane si è parlato di tensioni tra Giletti e la dirigenza Cairo, inoltre si è anche insinuato di un possibile ritorno del giornalista in RAI.

Nonostante i presunti attriti il format poteva essere portato a termine come previsto, interrompere bruscamente la programmazione appare deleterio. Inoltre lo stesso staff che lavora al programma è stato colto di sorpresa. In più occasioni Giletti ha denunciato d’aver sofferto molto dopo l’addio in Rai, ma a La7 aveva trovato una nuova famiglia. A Non è l’Arena Giletti non ha subito censure o critiche ed è stato sempre libero di gestire il suo programma a piacimento.

Massimo Giletti torna in Rai? I rumors

Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai. Dopo essere emigrato con la sua Non è l’Arena a La7 ora potrebbe voler far rientro nella rete di stato. Per ora sono solo supposizioni visto che il giornalista non ha rilasciato nessuna dichiarazione, neanche in merito alla sospensione delle restanti puntate di Non è l’Arena.

Da rilevare che Giletti con il suo talk ha fatto sempre alti dati d’ascolto. I temi da lui trattati piacciono e interessano il pubblico di conseguenza la sospensione del programma non può essere giustificata dallo share basso.