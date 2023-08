Notte di San Lorenzo, ecco le migliori app per osservare il cielo

La Notte di San Lorenzo, che cade ogni 10 agosto, è un’occasione bellissima per ammirare il cielo stellato e osservare qualche stella cadente. Lo sciame meteorico dovuto all’incrocio della Terra con le Perseidi dura qualche giorno, quindi occhi all’insù fino a domenica. Ci viene in aiuto anche la tecnologia.

App gratuite per osservare il cielo di San Lorenzo

Star Walk 2 – Questa app offre un’esperienza di osservazione stellare coinvolgente. Basta puntare il telefono verso il cielo e Star Walk 2 identificherà automaticamente stelle, pianeti e costellazioni, fornendo informazioni dettagliate su ciascun corpo celeste.

SkySafari – Un’app completa che va oltre l’identificazione delle stelle, consentendo agli appassionati di esplorare dettagliatamente il cielo notturno. SkySafari offre una vasta gamma di funzionalità, comprese mappe stellari dettagliate e informazioni su eventi astronomici.

Stellarium Mobile – Basata sul rinomato software per astronomia per desktop, questa versione mobile offre una rappresentazione accurata del cielo notturno. Puoi esplorare il cielo in tempo reale e viaggiare avanti e indietro nel tempo per vedere come appariranno le stelle in diverse stagioni.

Night Sky Lite – Un’app semplice e intuitiva che ti aiuta a individuare le costellazioni, i pianeti e altri oggetti celesti. Puoi inquadrare il tuo telefono in qualsiasi direzione e l’app ti mostrerà cosa c’è sopra di te nel cielo notturno.

ISS Spotter – Se sei interessato a vedere la Stazione Spaziale Internazionale mentre attraversa il cielo, questa app ti avvisa quando l’ISS sarà visibile dalla tua posizione, fornendo informazioni su orari e direzione.

Fotografare il cielo estivo? Ecco le app che vi possono aiutare

NightCap Camera: Questa app è dedicata alla fotografia notturna e offre diverse modalità per scattare immagini di stelle, paesaggi notturni e altro ancora. Ha impostazioni per la lunga esposizione e il controllo manuale che sono essenziali per fotografare il cielo notturno.

ProCamera: Anche questa app offre una modalità notturna che è particolarmente adatta per scattare foto del cielo stellato. Ha opzioni di esposizione manuale, che ti permetteranno di regolare le impostazioni per ottenere l’effetto desiderato.

Slow Shutter Cam: Questa app ti consente di controllare l’esposizione e la velocità dell’otturatore, rendendola ideale per scattare foto a lunga esposizione del cielo notturno e delle stelle in movimento.

Camera+ 2: Questa app offre un controllo manuale avanzato che ti permette di regolare l’esposizione, il bilanciamento del bianco e altre impostazioni essenziali per ottenere immagini nitide e dettagliate del cielo notturno.

Lightroom Mobile: Dopo aver scattato le foto, potresti voler apportare alcuni ritocchi. Lightroom Mobile ti offre potenti strumenti di editing per migliorare le tue immagini del cielo notturno.

Snapseed: Questa app di editing offre strumenti avanzati per regolare luminosità, contrasto e altri parametri, che possono essere utili per ottimizzare le tue immagini del cielo stellato.