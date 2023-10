Nuova cura contro il carcinoma polmonare non a piccole dosi: ridotta la progressione grazie ad un nuovo farmaco anticorpo

Un avanzamento cruciale nella cura del carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) è emerso al congresso Esmo. Il trattamento con datopotamab deruxtecan (Dato-Dxd) ha dimostrato risultati promettenti rispetto al docetaxel, il trattamento di riferimento. In particolare, per pazienti con Nsclc avanzato o metastatico che avevano già ricevuto almeno una terapia, il Dato-Dxd ha migliorato significativamente la sopravvivenza libera da progressione (Pfs). La riduzione del rischio di progressione o morte è stata del 25% nell’intera popolazione e del 37% nei casi di tumore non squamoso. Questi risultati rivoluzionari portano nuove speranze per i pazienti affetti da Nsclc.

Che cos’è Datopotamab Deruxtecan, i risultati ottenuti con il trattamento

Datopotamab deruxtecan è un trattamento innovativo per il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc). Si tratta di un anticorpo farmaco-coniugato progettato per bersagliare il recettore Trop2 e consegnare un potente agente chemioterapico (Dxd) in modo mirato. Questo farmaco è sviluppato da Daiichi Sankyo e AstraZeneca.

I risultati dello studio hanno dimostrato che Datopotamab deruxtecan (Dato-Dxd) offre un significativo miglioramento nella sopravvivenza rispetto al trattamento standard con docetaxel. In particolare, il rischio di progressione della malattia o morte è stato ridotto del 25%.

La durata mediana della risposta è stata più lunga con Dato-Dxd, e si è osservata una maggiore percentuale di risposte obiettive. Nei pazienti con Nsclc non squamoso, il beneficio è stato ancora maggiore, con una riduzione del rischio del 37% e una Pfs mediana più estesa.

Che cos’è il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc)

Il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) è una forma comune di cancro ai polmoni, costituendo circa l’85% di tutti i casi di tumori polmonari. Si differenzia dalla forma a piccole cellule, che è meno comune ma più aggressiva. Il Nsclc comprende diversi sottotipi, tra cui l’adenocarcinoma, il carcinoma squamoso e il carcinoma a grandi cellule, ognuno dei quali ha caratteristiche specifiche.

Il Nsclc è spesso associato all’esposizione al fumo di tabacco, ma può anche verificarsi in non fumatori. I sintomi possono variare e includono tosse persistente, difficoltà respiratorie, dolore toracico e perdita di peso non spiegata.

Il trattamento del Nsclc dipende dallo stadio e dal sottotipo del tumore. Opzioni comuni comprendono la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia, l’immunoterapia e terapie mirate. La diagnosi precoce è cruciale per migliorare le prospettive di sopravvivenza. La ricerca continua e lo sviluppo di terapie mirate stanno contribuendo a migliorare le opzioni di trattamento per i pazienti affetti da Nsclc.

Fonte: Adkronos Salute