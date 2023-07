Nuova tempesta in Friuli Venezia Giulia, sono oltre 500 le chiamate di soccorso

Forte vento, pioggia e temporali hanno colpito il Friuli Venezia Giulia nella notte. Dalle 2.30 in poi per circa le 2 ore successive, si sono verificate diverse cadute di alberi, scoperchiamento di tettoie e dei black out della corrente elettrica in varie località, in particolare nella parte collinare della regione e nella Bassa. Sono state registrate piogge abbondanti, dai 10 ai 30 millilitri ed anche grandinate.

Non sono mancate raffiche di vento attorno ai 100 – 130 chilometri orari in diverse località, sia in quota in montagna, ma anche in pianura e sulla costa. Le aree più colpite sono state Majano, San Giorgio di Nogaro, Treppo Grande, Torviscosa, Carlino, Cassacco, Precenicco, Latisana, Terzo di Aquileia, Osoppo, Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Porpetto, Gemona del Friuli.

Sono oltre 500 le chiamate di soccorso

Sono stati segnalati anche distacchi di massi su strada nella zona Alta Val Torre. Oltre 500 chiamate sono arrivate al Nue112 del Friuli Venezia Giulia. In loco sono presto intervenuti oltre 70 uomini della Protezione civile con più di 30 i mezzi operativi. Proseguono anche questa mattina le operazioni per pulire le strade, rimuovere gli alberi caduti anche su case e automobili e la messa in sicurezza delle piante pericolanti.