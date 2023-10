Nuovo bando di concorso Inps per 512 medici: requisiti e domanda di ammissione

L’INPS ha lanciato una selezione pubblica per conferire 512 incarichi di lavoro autonomo a medici in tutta Italia. Questi medici saranno responsabili dell’accertamento medico-legale per i lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.

Tali funzioni sono conferite secondo l’Accordo collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata, sottoscritta da Inps e organizzazioni sindacali. L’avviso di reperimento medici è online, la domanda può essere inviata tramite portale connesso a Spid, CNS e Cie: dalle 9.30 del 10 ottobre 2023 fino alle 14 del 30 ottobre 2023.

I requisiti e la distribuzione territoriale degli incarichi

I medici interessati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Laurea in medicina e chirurgia.

Iscrizione all’Albo professionale in Italia.

Se il medico è iscritto in un’altra provincia rispetto a quella per cui si candida, dovrà regolarizzare l’iscrizione all’Albo della provincia di destinazione entro tre mesi dall’accettazione dell’incarico.

I 512 incarichi saranno distribuiti su base regionale e territoriale. Le regioni e i relativi posti disponibili sono elencati nel bando. È possibile trovare ulteriori dettagli nella versione completa dell’avviso.

Selezione e formazione delle graduatorie

I medici saranno selezionati in base alla valutazione dei loro titoli di studio e servizio. I criteri includono:

Punteggio in base al voto di laurea.

Specializzazioni in discipline specifiche.

Diploma di formazione specifica in Medicina Generale.

Dottorati di ricerca.

Master universitari.

I titoli di servizio saranno valutati in base all’esperienza professionale dei medici, inclusa l’attività svolta in qualità di medico fiscale INPS o in altre istituzioni.

Domanda di ammissione

Per partecipare alla selezione, i medici devono seguire le istruzioni dettagliate nel bando ufficiale. Sarà necessario presentare una domanda di ammissione completa di tutti i documenti richiesti. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’avviso completo sul sito dell’INPS. Si consiglia di leggere attentamente il bando e di assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti prima di candidarsi.