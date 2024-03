Nuovo murales di Banksy appare nella notte: i fan pensano di aver colto in flagrante l’artista

Spunta una foto del presunto Banksy avvistato nella zona dell’ultimo murals dell’artista. Siamo a Londra, a Findbury Park, sono le 10.00 del 23 marzo 2024. La somiglianza dell’uomo nella foto e Robin Gunningham – la persona che in molti credono sia il vero Banksy – è sorprendente. Capelli brizzolati e corporatura simile, i fan sono convinti che sia lui.

Spunta un nuovo murale di Banksy a tema green

La prima foto di Banksy risale al 2004 in Giamaica. Rappresenta un uomo con gli occhiali e i capelli ricci il cui sguardo si rivolge fuori dall’inquadratura. Un’immagine catturata che immortala (forse) l’artista dalle caratteristiche simili all’uomo fotografato lo scorso weekend a Londra, sul luogo dell’ultimo murales. Naturalmente il soggetto della nuova foto appare invecchiato rispetto al primo ma l’aspetto non lascia dubbi ai fan, quello è realmente Banksy.

Il dubbio non lo scioglieremo a breve mentre si ha l’assoluta certezza che il murale sia dell’artista. Lo ha confermato lui stesso su Instagram in un post del 18 marzo, a poche ore di distanza alla sua apparizione notturna. L’opera d’arte adorna un lato di un edificio a Finsbury Park e rappresenta un albero spoglio con schizzi di vernice verde a rappresentare la chioma.

In basso a sinistra lo stencil di una donna a grandezza naturale con uno spruzzatore di vernice a pressione che guarda in direzione dell’albero per osservare il suo lavoro. Il messaggio ecologista di Banksy è chiaro, la natura si trova in difficoltà ed è nostro compito fare di tutto per aiutarla a rinascere.