Obesità: arriva una pillola

Si chiama Wegovy la pillola per l’obesità a base di semaglutide che aiuta gli adulti a perdere il 15% del peso corporeo.

Obesità: che farmaco è?

La pillola per l’obesità è a base di semaglutide e aiuta gli adulti in sovrappeso a perdere il 15% del peso corporeo. L’azienda produttrice è la Novo Nordisk e già pensa di chiedere l’autorizzazione per il commercio agli Stati Uniti e all’Europa entro la fine dell’anno.

Il farmaco è progettato per attivare gli ormoni che regolano la glicemia, rallenta lo svuotamento dello stomaco e diminuisce l’appetito. L’azienda ha effettuato uno studio per dimostrare la validità del proprio farmaco e chiedere l’autorizzazione. L’azienda ha testato una dose di 50 mg su 667 adulti obesi e in sovrappeso. La somministrazione ha portato a una perdita di peso media del 15,1% dopo 68 settimane. Al farmaco i soggetti hanno unito dieta e attività fisica.

Come assumere il farmaco

Il prodotto a base di semaglutide della Novo Nordisk si assume al mattino, a stomaco vuoto, 30 minuti prima di assumere cibo o acqua. La pillola è meno efficace se non si rispetta la semplice tempistica. Il farmaco in forma di pillola è anche frutto di un’ulteriore indagine. Pare infatti che il 25% dei pazienti preferisca una pillola da assumere ogni giorno invece di un’iniezione settimanale di semaglutide. Farmaci come Wegovy rappresentano l’ultima frontiera della lotta all’obesità e potrebbero sostituire le altre terapie negli anni a venire.