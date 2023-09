Offerte di lavoro Crédit Agricole: posizione aperte

Crédit Agricole Italia SpA è un istituto di credito italiano, sede legale in via Università, 1 – 43121 Parma. La SPA bancaria ha anche sedi all’estero, secondo ultimi dati impiega più di 13.000 collaboratori in Italia. Crédit Agricole seleziona personale e anche giovani diplomati o neolaureati per stage, sia nelle filiali che in sede. Apre le porte anche a giovani senza esperienza, gli inserimenti avvengono con contratti a tempo determinato e indeterminato secondo relativi CCNL, tirocini. Ecco alcune ricerche specifiche, molte le potete visionare nella sezione lavora con noi del sito web ufficiale.

Operatori di sportello e consulenti finanziari

Crédit Agricole cerca Junior client advisor/operatori di sportello in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria. Selezione aperta anche a giovani laureati in ambito umanistico, altrimenti nelle discipline economiche e giuridiche. Richiesta conoscenza inglese B1 e francese B1.

Gradita competenza di prodotti base come mutui, prestiti, assicurazioni, carte, richiesta formazione obbligatoria già sostenuta. Selezione anche di risorse appartenenti presso le categorie protette in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

In tutto il territorio nazionale si cercano laureati con esperienza di almeno tre anni in questi ruoli: gestore premium, affluent o responsabile di filiare, richiesto in alcuni casi portafoglio. Tra le qualità gradite: attitudine commerciale, propensione allo sviluppo di nuova clientela. Gradita iscrizione albo unico nazionale consulenti finanziari.

Altre offerte di lavoro specifiche, alcune nella sede principale di Parma

Gestore Family – Direzione Regionale Parma-Emilia Est;

HR Specialist Junior

Junior Analyst – Data Intelligence e Reporting;

Junior Audit Analyst;

Junior Corporate Assistant;

Junior Credit & Risk Analyst;

Junior Credit Analyst;

Junior Digital Specialist;

Junior IT Internship – Progetto Sassella;

Junior IT Specialist – Cyber Security, Data Management e Canali Digitali:

Junior NPE Analyst;

Junior Process Analyst;

Junior Project Manager;

Junior Software Developer;

Junior Specialist Servizio Clienti;

Junior STEM Analyst;

Le Village by CA – Parma/Padova/Sondrio;

Private Banker.

Opportunità di stage e formazione interna

Il Gruppo Crédit Agricole incontra talenti come diplomati, laureandi e laureati, anche nell’ambito umanistico dotato di conoscenze linguistiche e acquisite esperienze all’estero. Partnership attive con le principali università italiane, vengono organizzate eventi di reclutamento e incontragiovani. All’interno di Crédit Agricole si attivano anche percorsi formativi e di orientamento professionale, campus formativi e digital academy.