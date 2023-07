Oggi è un altro giorno, Serena Bortone l’addio polemico

Dopo tre anni di messa in onda Oggi è un altro giorno è stato definitivamente archiviato. Il programma non è stato confermato per la prossima stagione tv e Serena Bortone potrebbe traslocare a Rai 3 oppure lasciare la Rai. Oggi è stata trasmessa l’ultima puntata del talk e alla fine la conduttrice non si è potuta sottrarre ai saluti finali. Commossa ha difeso il suo operato e quello dei collaboratori che l’hanno sempre sostenuta e non ha mancato d’essere polemica.

La Bortone ha approfittato dello spazio concessole per esprimere la sua opinione. E’ fiera d’aver portato in tv l’attualità ma anche lo spettacolo, la letteratura, la lirica e la musica classica. Oggi è un altro giorno è sempre stato un programma libero e espressivo, privo d’influenze e condizionamenti esterni:

- Advertisement -

“Questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità e sostenuto storie di coraggio” Ha poi aggiunto: “Vi abbiamo informato sull’attualità. Soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta la letteratura, la musica classica e la lirica”.

Serena Bortone ringrazia il pubblico: “Siate liberi e autentici“

La conduttrice è fiera d’aver alzato gli ascolti in un orario non facile per la rete di stato. Ha poi ringraziato i telespettatori per essersi dimostrati intellettuali, ma anche colti e interessati a temi spesso affetti da pregiudizio, non considerati interessanti da trattare in tv: “Voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio. Aver sconfitto quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico, non siete in grado quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta”.

- Advertisement -

Probabilmente Serena Bortone e il suo format sarà sostituito da un nuovo programma intitolato La volta buona che sarà condotto e prodotto da Caterina Balivo. La conduttrice torna in Rai dopo aver condotto Vieni da me. Per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici di rete, c’è molta attesa per la conferenza stampa della prossima settimana che rivelerà i palinsesti della prossima stagione tv.