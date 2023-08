Operatori logistici, tante le offerte nelle grandi città tra centri dell’impiego e agenzie lavoro

A Roma come in tante altre citta si cercano operatori logistici, è un’offerta di lavoro che si ritrova molto tra motori di ricerca e agenzie di recruitment. Nello specifico, si legge su ticonsiglio, l’azienda Go Volt Srl, ricerca tramite Centro per l’Impiego di Testacci 30 risorse per le seguenti mansioni:

cambio batterie di monopattini e bici elettriche attraverso app smartphone con utilizzo di scooter e furgoni aziendali;

carico e scarico di veicoli e batterie sui furgoni;

ritrovamento e recupero veicoli smarriti e o danneggiati, con utilizzo furgoni;

posizionamento strategico della flotta sul territorio, secondo le linee guida ricevute.

Requisiti richiesti:

(indispensabile) licenza media;

(indispensabile) patente B;

(indispensabile) conoscenza della lingua italiana a livello C1 Avanzato;

(preferibile) conoscenza della lingua inglese a livello A2 pre-intermedio;

esperienze lavorative: operatore logistico corriere;

competenze digitali: ottimo utilizzo dello smartphone.

Operatori logistici: chi sono e cosa fanno

Nella definizione più grande, gli operatori logistici sono aziende che prestano servizi logistici per terzi fino ad arrivare a gestire intere filiere nella formula dell’outsourcing. I servizi logistici sono svariati, i principali sono trasporto, stoccaggio, distribuzione, fornitura, magazzinaggio.

Ogni servizio logistico offerto ha le sue fasi operative, si parte dall’elaborazione di un ordine che comporta raccolta di dati e informazioni, movimentazione di materiali, imballaggio, trasporto o spostamenti, conservazione, controllo su scorte o nuovi arrivi, quindi sono collegate anche le mansioni di gestione inventario, registrazione quantità, articoli, basi di contabilità dove richiesto.

Le offerte di lavoro nella logistica nei prossimi dieci anni

Per chi vuole cercare un lavoro dinamico, pratico e in crescita, si consiglia di seguire il mondo della logistica, cercando offerte e informazioni direttamente nelle aziende del settore, oppure nei centri dell’impiego o nelle agenzie per il lavoro.

Su Adecco, ad esempio, troviamo gli ultimi dati di Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. Nel triennio 2023-2026 serviranno ben tremila professionisti per il settore, si aprono porte soprattutto ai giovani, in quanto il settore ha molti over 50 che presto andranno in pensione.

Non è semplice, inquadrare una formazione specifica perché le professionalità richieste sono diverse, ci sono manager, responsabili di magazzino, agenti doganali, traffic manager, impiegati, autisti o trasportatori, eccetera.

Tra i requisiti importanti di sicuro, capacità di guidare autoveicoli. Capacità digitali e informatiche di base. Conoscenza perfetta dell’italiano e delle lingue straniere. Le qualità importanti da coltivare per questo settore sono: adattabilità e flessibilità, problem solving, capacità organizzative, puntualità, capacità di gestire stress e responsabilità importanti.