Oriana Marzoli in lacrime: addio definitivo a Daniele dal Moro

Oriana Marzoli e Daniele dal Moro si sono conosciuti nella casa del GFVIP7, i due dopo un periodo altalenante hanno confessato d’essere interessati l’uno all’altra ma nel loft di Cinecittà hanno evitato di dare spettacolo. In particolare Dal Moro non voleva condividere i suoi momenti intimi sotto le telecamere, ma appena Oriana è uscita dal reality l’ha attesa fuori.

Dopo la fine del programma i due hanno trascorso molto tempo insieme. Più volte sono apparsi sui social e tutto sembrava essere perfetto. Poi nei giorni scorsi l’influencer venezuelana è stata avvertita d’alcuni fans che Daniele seguiva una particolare ragazza. Dopo avergli chiesto spiegazioni, l’ex gieffino ha avuto uno sfogo sui social accusando gli utenti d’averli scagliato la Marzoli contro. All’ex tronista è stato sospeso l’account per quanto pubblicato.

A quanto pare i due oggi si sono lasciati. Oriana ha smesso di seguire Daniele sui social e ha pubblicato un tweet decisamente chiaro: “Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo non sto bene. Grazie…” Parole che rivelano il momento no dell’influencer che evidentemente ha creduto nella relazione molto di più dell’ex tronista. La Marzoli ha ricevuto la solidarietà di moltissimi fan che le stanno dimostrando il loro dispiacere.

Oriana Marzoli: “Non penso sia solo un momento…”

L’ex gieffina ha risposto ad alcuni utenti che hanno provato ad rassicurarla che tutto presto si risolverà. La Marzoli è tuttavia convinta che non è solo un momento, è certa che la relazione non ha più futuro: “Non penso che sia solo un momento, non penso si risolverà” .

“E da ieri che sono in lacrime per loro due mi sono affezionata tanto alla copia e sentire che si sono lasciati e un dolore × me #oriele” questa la didascalia che accompagna lo scatto di una fan in lacrime. Immediata la risposta dell’influencer: “Non piangere cucciola, che mi fate piangere di più a me…” Per ora Daniele dal Moro non ha rilasciato nessuna dichiarazione.