Ornella Muti vs Amadeus: “Con me è stato ingiusto”

Volto del cinema italiano Ornella Muti vanta una carriera eclettica e ammirabile. Ha lavorato con grandi artisti anche all’estero e negli ultimi anni è stata chiamata a co-condurre il Festival di Sanremo. A volerla sul palco proprio Amadeus che la considera un simbolo di bellezza e professionalità.

In questi giorni l’attrice ha rilasciato una curiosa intervista all’Adkronos a cui ha parlato di se stessa, ma anche dell’esperienza fatta a Sanremo. La Muti ha poi puntato il dito contro il conduttore, accusandolo di non aver ricevuto lo stesso trattamento di Chiara Ferragni. Sul palco l’influencer sarebbe stata super coccolata e avrebbe avuto a disposizione tutti i comfort, mentre la Muti ha dovuto fare tutto sola.

“Mi sono sentita persa, mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto.” Ha esordito l’attrice, non nascondendo la sua delusione.

Ornella Muti: “Sanremo? Non sono stata seguita“

Ornella Muti non si aspettava un trattamento come quello ricevuto dietro le quinte dell’Ariston, e oggi non può che denunciare di non essere stata accompagnata e seguita: “Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata, ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato.“

Ha poi concluso: “Come mi sono trovata con Amadeus? Non lo so come mi sono trovata l’ho visto un secondo, penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco”.