Orologio Garmin Pay: disponibile per i clienti Fineco Bank

La funzione Garmin pay, prevista dagli smartwatch Garmin, è stata estesa anche ai clienti FinecoBank. Attraverso questo strumento, tutti i possessori di carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard emessa da Fineco potranno pagare in modo comodo e veloce attraverso il proprio smartwatch, contactless.

“La possibilità di pagare solo con un gesto del polso amplifica le potenzialità dei nostri smartwatch che si confermano non solo strumenti preziosi per l’allenamento ma anche fedeli compagni per la quotidianità” ha spiegato Stefano Viganò, l’amministratore delegato di Garmin Italia.

Gli smartwatch del brand in grado di supportare questa funzionalità sono venu e vívoactive 4 forerunner 645/645 , Garmin fēnix 6, Music, D2 Delta, i sei modelli della serie di tool watch Garmin MARQ.

Come attivare Garmin Pay

Per attivare la funzione di pagamento, bisogna andare nel menu “controllo” dello smartwatch e quindi associare la carte di credito. Infatti, è possibile impostare più di una carta e l’utente attraverso i comandi dell’orologio intelligente, può scegliere quale utilizzare.

Al fine di registrare la carta, bisogna impostare nell’apposita app dello smartwatch Garmin connect un passcode, che va inserito poi per compiere la prima operazione attraverso la carta. Successivamente, per effettuare un pagamento si potrà selezionare l’ultima carta utilizzata.

Come fare il pagamento con Garmin Pay

L’acquisto può essere effettuato avvicinando il dispositivo garmin al pos. L’esito positivo dell’operazione viene confermato da una spunta verde, al contrario una x rossa segnala un errore nella procedura.

Inoltre, i dispositivi garmin garantiscono estrema sicurezza nelle procedure. Infatti, garmin pay si disattiva automaticamente quando viene rilevato che l’orologio è stato tolto dal polso, o a seguito della disattivazione della funzione Cardio Elevate.

Paga la corsa con Garmin Pay

Potrai pagare il biglietto di trasporto utilizzando la soluzione di pagamento Garmin Pay per dispositivi mobili. L’elenco riportato di seguito dei trasporti che si possono pagare con Garmin Pay :

Australia:

Sydney

Canada:

Vancouver

Cina (UnionPay)

Metropolitana di Guangzhou

Metropolitana di Hangzhou

Metropolitana di Ningbo

Metropolitana di Shenzhen

Italia

Firenze – Trasporto Urbano, Aeroporto Firenze (Servizio Volainbus) & The Mall Luxury outlet (servizio bus)

Milano – Metropolitana & Malpensa Aeroporto – (servizio ferroviario Malpensa Express)

Roma – Metropolitana and Fiumicino Aeroporto (servizio ferroviario Leonardo Express)

Siena-San Gimignano (servizio bus)

Torino – Aeroporto (servizio bus)

Malaysia

Singapore – Land Transport Authority (LTA)

Taiwan

Kaohsiung MRT (China UnionPay & Mastercard)

Regno Unito

Londra

Manchester

Stati Uniti

Chicago, Illinois

New York City, New York

Portland, Oregon

Di seguito le banche aderenti a Garmin Pay

Qui troverai tutte le Banche aderenti a Garmin Pay