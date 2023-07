Calciomercato: Osimhen resta, Dybala attende il rinnovo

Le ultime news di calciomercato parlano di una trattativa serrata tra Osimhen e il Napoli e di un Dybala che potrebbe lasciare la Roma.

Calciomercato: Dybala va via?

Da un lato Aurelio De Laurentiis. Dall’altro Roberto Calenda, l’agente di Osimhen. Il nigeriano è l’uomo dello scudetto, il centro della squadra azzurra.

- Advertisement -

Secondo il Corriere dello sport, il manager del centravanti è rimasto a Dimaro per il terzo giorno consecutivo. Un’indicazione importante, che dice ai tifosi molto sulla trattativa tra club e giocatore.

Il presidente De Laurentiis non cederà il giocatore a meno di un’offerta scandalosa (200 milioni) e il nigeriano ha tutta l’intenzione di restare e proseguire la sua favola in azzurro. Le parti potrebbero arrivare presto ad un accordo. Diversa invece la situazione di Dybala che attende il rinnovo da parte della Roma.

- Advertisement -

Dybala e la Roma

Dybala attende il rinnovo, intanto Mourinho mette gli occhi su Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe ritrovarsi a condividere il campo e lo spogliatoio con l’ex compagno di squadra alla Juve.

Mourinho crede che avere in squadra un attaccante che si sacrifica darebbe più equilibrio e nuova linfa. In questo contesto si inserisce il rinnovo di Dybala, che alla Juve con Morata ha fatto benissimo. Unica preoccupazione è di equilibrare le richieste economiche dei due attaccanti, di modo da non far sorgere tensioni dentro e fuori dal campo.