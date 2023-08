Oviesse cerca magazzinieri, store manager, visual merchandiser e non solo

OVS SPA è azienda italiana facente parte del Gruppo Coin. La società è specializzata nella vendita e produzione di abbigliamenti e accessori: uomo, donna, infanzia. Con più di 2000 punti vendita in Italia e all’estero ricerca tantissime figure specializzate, ecco quali.

Addetti alla vendita

Nelle regioni Campania, Lazio, Piemonte, Toscana, Lombardia, Sardegna e Calabria, Oviesse cerca addetti alla vendita con già esperienza maturata nel fashion retail. Richiede infatti conoscenze del fashion system e tecniche di visual merchandising, richiede anche conoscenza di lingue straniere. Posizione asperta anche per categorie protette nelle sedi di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Sardegna.

Magazzinieri

Per le regioni di Campania, Puglia, Veneto, Lombarda, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte, OVS cerca magazzinieri. Anche qui richiede esperienza maturata nel fashion retail, conoscenza dal fashion system e tecniche di visual merchandising, conoscenza di una o più linghe straniere.

Store manager trainee

Nelle regioni Calabria, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Marche, OVS cerca Store Manager Trainee. Lo Store Manager è il responsabile delle operazioni quotidiane all’interno di un negozio o punto vendita, si uccupa della gestione clienti ma anche della supervisione di personale e prodotti. Per questa posizione, OVS apre spazio ai giovani e ai disoccupati. Infatti, selezione risorse anche senza esperienza da inserire in un programma di training on the job con contratto iniziale di 12 mesi e la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio internazionale.

Visual Merchandiser

Il visual merchandising è la strategia di commercializzazione basata sugli stimoli sensoriali, un ruolo cruciale per il successo di OVS che basa tutto anche sul design e sull’impatto visivo. OVS cerca candidati soprattutto in Lombardia ma non sono escluse ricerche future per apertura di nuove sedi e filiali. Per questa mansione cerca candidati che hanno maturato esperienza professionale in questa mansione, quindi in altri contesti retail e che abbiano anche conseguito laurea o diploma nell’ambito moda o fashion retail.

Le offerte di lavoro fin qui descritte, si trovano e vengono aggiornate nella pagina lavora con noi di OVS