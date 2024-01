Padova: moglie violenta picchia il marito, indagata per maltrattamenti

I fatti si svolgono a Padova, dove vive la famiglia benestante con due figli e che, nell’ultimo anno e mezzo di matrimonio ha visto i coniugi coinvolti in liti furibonde scaturite anche in violenza. La vittima il marito colpevole di volersi separare dalla moglie, la quale, il 18 dicembre, ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

La donna, secondo le prime ricostruzioni del Corriere della Sera, si sarebbe chiusa in camera per diverse ore e, a quel punto, il marito sarebbe entrato nella stanza per capire il motivo di questa decisione. La donna avrebbe detto all’uomo di non tollerare più la sua presenza. Quella sera il poveretto sarà sottoposto a violenza fisica. Infatti lei cerca di afferrare il telefono di proprietà di marito, all’interno del quale pensa ci siano le prove del tradimento. Lui fugge ma viene raggiunto dalla moglie che gli strappa gli occhiali e poi gli rifila due cazzotti.

A quel punto l’uomo racconta la vicenda a un suo amico che lo consola e lo raggiunge e, per paura di gesti estremi, avverte i carabinieri.

L’indagine parte e dalle prime rilevazioni degli inquirenti parrebbe che la donna abbia picchiato il marito più volte, senza che lui abbia mai reagito. Anche in considerazione di questo, e nonostante l’uomo abbia ritirato la denuncia, la Procura di Padova ha deciso infatti di iscrivere la donna nel registro degli indagati per maltrattamenti aggravati. Aggravati dalla circostanza che ad assistere alle vessazioni c’erano anche i figli.