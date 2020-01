Pagamento pensioni 2020, tutte le date

Nel 2020 il pagamento delle pensioni resta invariato: avverrà il primo giorno bancabile del mese. Unica differenza per il primo mese dell’anno, ovvero gennaio: i pagamenti avverranno domani 3 gennaio 2020, quindi il secondo giorno bancabile del mese. Il leggero ritardo è dovuto semplicemente all’aggiornamento dei sistemi informatici dell’INPS.

L’accredito poi avverrà il primo giorno del mese, tranne a febbraio, maggio e agosto per chi utilizza banche ed istituiti di credito. Invece, a novembre 2020 il giorno slitta per tuti i soggetti.

La circolare dell’INPS con tutti i dettagli

Le date sono state rese note dalla circolare 147 del 2019 dell’INPS, nella quale è anche indicato che non è stato fatto alcun conguaglio rispetto all’aumento di perequazione per le pensioni dell’anno 2019 ed inoltre non tiene conto della probabile riduzione della rivalutazione delle pensioni per effetto della Legge di Bilancio 2020.

Nella suddetta circolare inoltre, c’è la rivalutazione dell’1,1% degli importi dell’assegno sociale, della pensione sociale, dell’indennità di accompagnamento, delle prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti ecc.

L’istituto Nazionale per la previdenza sociale, inoltre, ha indicato un importo mimo della pensione per i lavoratori dipendenti ed autonomi, che ammonta a 515,07 euro. In generale, però, non ci sono molti cambiamenti rispetto allo scorso anno.