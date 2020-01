Pin Inps richiederlo con la chat assistente virtuale

Da oggi richiedere il Pin Inps sará più semplice, grazie all’introduzione della chat assistente virtuale. Il pin Inps serve per accedere al portale dell’Inps, dove si potrà controllare, gestire e visualizzare le diverse posizioni aperte.

Pin Inps: richiesta con l’assistente virtuale

Arianna é l’assistente virtuale, che l’Inps ha messo a disposizione dei contribuenti. Una chat attiva 24 ore su 24 tutti i giorni. Basterà collegarsi con l’assistente virtuale Inps e iniziare a chattare. La guida virtuale vi seguirà passo passo nella richiesta del Pin Inps. Una volta che vi siete collegati al sito Inps, cliccate sull’icona in basso a destra. Si aprirà una finestra dove dovrete mettere prima una spunta alle condizioni dopodiché si avvierà la chat virtuale.

Ciao, sono Arianna, la tua assistente virtuale nella gestione del PIN. Digita con poche e semplici parole la tua richiesta in un singolo messaggio, così posso comprendere la tua esigenza ed aiutarti più facilmente!

Il contribuente: “Richiesta pin inps”

Arianna assistente virtuale: Per richiedere il PIN clicca qui e segui la procedura con l’inserimento dei dati personali. Ti arriveranno le prime 8 cifre subito tramite SMS o e-mail/PEC (Posta Elettronica Certificata), e le successive 8 tramite posta al tuo indirizzo di residenza (e non di domicilio) in circa 20 giorni.

Se hai necessità di informazioni per la compilazione della richiesta clicca qui.

Se hai bisogno di ottenere immediatamente un PIN puoi recarti presso una sede INPS.

Per accedere alla tua area personale o alle prestazioni a cui si ha diritto clicca qui.

Tramite la guida riuscirete a richiedere e gestire il pin Inps.