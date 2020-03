Pizza senza lievito, ricetta facile che utilizza il bicarbonato

La pizza senza lievito è un valida alternativa a chi non può digerire quella classica. Un gusto saporito e più leggero oltre al fatto che basta davvero poco per prepararla. Il tempo è limitato dato che non si usa il lievito ma bensì il bicarbonato.

Perchè sostituire il lievito di birra?

Il primo vantaggio è sicuramente il tempo della lievitazione,molto più veloce far lievitare un impasto con il bicarbonato. Gli intolleranti al lievito di birra potranno gustarsi finalmente una bella pizza oltre al fatto che il piatto risulterà più facilmente digeribile per tutti e non procurerà gonfiori.

Cosa occorre per una gustosa pizza super digeribile e croccante? scopriamolo insieme.

Ingredienti per la pizza senza lievito

400 g di farina 0 o farina integrale

2 cucchiaini rasi di zucchero

1 cucchiaino raso di bicarbonato di sodio

200 ml di acqua

olio extra vergine di oliva q.b.

un pizzico di sale

200 g mozzarella

350 g di salsa di pomodoro

basilico fresco

Difficoltà facile tempo di preparazione 15 minuti cottura 15 min calorie 212

Procedimento della pizza con bicarbonato

Per iniziare si versate la farina in una ciotola con il bicarbonato di sodio e lo zucchero semolato e mescolate. Poi si scioglie il sale in una tazza d’acqua e lo unite alla farina aggiungendo qualche cucchiaio di olio. Amalgamate gli ingredienti nella ciotola e poi trasferiteli in un ripiano in modo da lavorare l’impasto. Lavorate l’impasto per 12-15 minuti. Finito ciò coprite l’impasto e lasciate riposare per almeno 1 ora in un luogo fresco e asciutto.

Fotocredits: Pixabay

Passata l’ora stendete la pizza in una teglia unta e fatela lievitare ancora un’ora. Dopodichè condite con la salsa di pomodoro e infornate a 190° gradi per 10 minuti. Poi sfornatela aggiungete la mozzarella e altri ingredienti a piacere e rimettete in forno per altri 4-5 minuti a 180° gradi. Sfornatela e servitela bella calda.

Interessante è anche la ricetta dei panini arabi, una vera golosità. Si possono farcire con ingredienti vegetali e a base di carne di pollo, aggiungendo salse varie come quella allo yogurt.

Pizza senza lievito con Bimby

Mettete nel boccale acqua e sale e fate amalgamare per 2 minuti a velocità 2 a 37 gradi. Unite farina bicarbonato e olio e impastate per 5 minuti a velocità spiga. Poi lavorate l’impasto su un piano infarinato e lasciate riposare per un’ora. Passato il tempo riprendete l’impasto e stendetelo condite con il pomodoro e infornate per 10 minuti a 190 gradi. Concludete con la mozzarella e cuocete per altri 5 minuti.

Leggi anche : Impasto della pizza con lievito: ricetta e consigli utili su come farlo in casa