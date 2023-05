Paola Barale confessa: “Ho abortito: è stata una scelta consapevole”

Paola Barale debutta nelle vesti di scrittrice e al magazine F, che le ha dedicato la copertina della settimana, ha presentato “Non è poi la fine del mondo” il suo libro. La showgirl per un periodo è stata lontana dalla tv, ha evitato d’accettare lavori che non riteneva adatti a lei e ha preferito dedicarsi ad altri progetti.

La nota showgirl ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle dimostrando d’essere ancora un personaggio che piace al pubblico e in grado d’affrontare la prima serata. Al magazine F Paola ha parlato del privato, e d’alcuni retroscena del suo vissuto. Ha raccontato quando ha scoperto d’essere in menopausa precoce, qualcosa che non si aspettava di certo a 41 anni e che ha avuto su di lei anche conseguenze emotive.

Inoltre la showgirl ha confessato d’aver abortito, una decisione che l’ha segnata ma di cui non si è mai pentita: “Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: “Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire”. Ma si può avere un bambino per evitare di pentirsi di non averlo avuto? Oggi che vedo le mie amiche che ormai hanno figli adolescenti, penso che non vorrei essere al loro posto. Io che ero già tanto apprensiva con i miei cani, figuriamoci quanto mi sarei stressata.”

Paola Barale: “Non avevo garanzie che sarebbe durata”

Paola Barale non ha voluto rivelare il periodo in cui ha abortito, e questo per non far capire che potesse essere il padre del bambino: “Se lo dico è facile fare i conti e capire chi sarebbe stato il padre e preferisco di no”.

La showgirl ha poi spiegato: “Una delle ragioni per cui presi quella decisione è che ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento. Sono una donna molto libera, per cui, se alla fine non ho avuto un bambino, credo sia stata una scelta consapevole.”